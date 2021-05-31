Как изменят жизнь россиян законы, вступающие в силу с июня 2021 года

Целый ряд законодательных изменений ждет россиян в первый месяц лета – будет откорректирован порядок начислений пенсий для некоторых категорий получателей, социальные выплаты перестанут переводиться на карты Visa и MasterCard, а «серым» сим-картам объявят беспощадную борьбу.pixabay.comРасскажем о самых важных законах, вступающих в силу с июня 2021 года.Что будет с ценами в июне 2021 годаС 1 июня в РФ перестанет действовать постановление правительства, которое замораживало цены на сахар, удерживая оптовую стоимость продукта на отметке в 36 рублей за килограмм, а отпускную в розницу – на уровне 46 рублей. В этой связи прогнозируется повышение стоимости сахара и подсолнечного масла, которое ранее подверглось госрегулированию. А избежать резкого роста цен помогут субсидии розничным продавцам, которые обещают выдавать в ближайшее время.Кроме этого, власти страны приняли решение с 5 июня и до начала осени ограничить экспорт гречихи и крупы из нее. По мнению авторов нововведения, это позволит предотвратить рост цен и не оставить пустыми полки магазинов.pixabay.com / andy_freeАналитики продовольственного рынка считают, что видимых поводов для увеличения стоимости гречки нет, поскольку в прошлом году был собран хороший урожай.Как изменится начисление пенсий в июнеПорядок назначения повышенной пенсии в РФ будет откорректирован с 1 июня 2021 года. Планируемые изменения коснутся в первую очередь пенсионеров, проживающих в северных регионах страны, так как при определении размера выплат будет учитываться место жительства. Начиная с июля россиянам придется один раз в год подтверждать свою постоянную регистрацию, чтобы рассчитывать на повышенную пенсию.Следует напомнить, что пенсионерам не нужно самим заполнять документы в ПФР, поскольку этим будут заниматься сотрудники фонда.Все социальные выплаты - на карту «Мир»С 1 июня переводы пенсий и социальных выплат на карты Visa и MasterCard выполняться не будут. Им на замену приходят карты «Мир».Впрочем, данное нововведение нельзя назвать неожиданностью для россиян, у которых был почти год на то, чтобы приспособиться к анонсированным ранее изменениям. ЦБ РФ также рекомендовал доставлять карты «Мир» лично в руки пенсионерам и продлевать до 1 июля 2021 года работу карт, у которых истек срок действия.nspk.ru / НСПКЧтобы получать пенсии и иные денежные выплаты на карту «Мир», россиянам необходимо ее зарегистрировать на портале госуслуг или в личном кабинете ПФР.«Серым» сим-картам объявлена войнаПосле 1 июня зарегистрировать сим-карты для компаний станет гораздо сложнее, потому что придется к каждой из них привязывать аккаунты сотрудников через портал госуслуг. Данная мера вводится из-за того, что ранее большинство фирм-однодневок регистрировалось лишь ради получения неограниченного количества корпоративных сим-карт, которые в дальнейшем либо перепродавались, либо использовались для телефонного мошенничества.В случае утери телефона владелец аппарата сможет обратиться в уполномоченные органы с требованием не обслуживать данное устройство. Оператор сотовой связи обязан остановить обслуживание абонента, если не получит подтверждения его личности.Банки будут объяснять причины отказа в «ипотечных каникулах»Причины отказа заемщику в «ипотечных каникулах» кредиторы обязаны теперь озвучивать. Ожидается, что данное нововведение позволит свести к минимуму количество необоснованных отказов или навязывания банком своих программ по реструктуризации долга, которые не привлекают заемщиков.ФБА «Экономика сегодня»Закон об «ипотечных каникулах» был направлен на защиту заемщиков, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в силу различных обстоятельств. Он дает право на получение беспроцентной отсрочки платежей по ипотеке на определенное время, предоставление банком льготного периода по требованию заемщика. «Ипотечные каникулы» уже назвали гарантией государства, что человек не останется один на один со своими проблемами, сможет сохранить недвижимость и не испортить кредитную историю.Татьяна Ленская