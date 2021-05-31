Донбасс. Оперативная лента военных событий 01.06.2021

"31 мая 2021 г. в результате зафиксированного Представительством ЛНР в СЦКК нарушения режима прекращения огня с направления подконтрольного Вооруженным формированиям украины н.п. Золотое-4 (Родина) получили повреждения:

- Золотовская средняя школа №4 имени Романа Салькова в н.п. Золотое-5 (Михайловка) по ул. Войкова;

- дошкольное учреждение - детский сад "Березка" в н.п. Золотое-5 (Михайловка) по ул. Лизы Чайкиной.

Фиксация последствий нарушения режима прекращения огня проводится Представительством ЛНР в СЦКК, о результатах будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении ведомства.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 31.05.202109:00Представительство ЛНР в СЦКК сегодня сообщило о том, что в результате обстрела со стороны Вооруженных формирований Украины населенного пункта Золотое-4 повреждение получили школа и детский сад.