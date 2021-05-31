Запад дает Киеву только оружие, заставляя украинцев воевать с Донбассом – Пасечник

Запад не делает ничего для улучшения жизни простых украинцев, он лишь дает Киеву оружие и заставляет жителей Украины участвовать в силовой операции против Донбасса. Об этом в обращении к жителям Украины заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Украинцы! За семь лет ваша жизнь стала только в разы хуже. Вы оказались обманутыми и втянутыми в авантюрные игры заокеанских политиков. В результате этого чудовищного обмана экономика Украины и ее идентичность стремительно разрушаются, а вы стремительно нищаете. Единственная помощь, которая оказывается Украине Западом, - это вооружение, с которым вас заставляют идти на Донбасс и стрелять в нас - ваших сестер и братьев по крови", - сказал Пасечник.Комментируя принятый Верховной Радой закон, согласно которому с 1 июля 2021 года отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, он отметил, что таким образом киевские власти и их западные руководители забирают у жителей Украины "то главное, чем гордились и что защищали наши предки, - землю"."Вы действительно считаете, что друзья поступают именно так: отправляют вас на братоубийственную войну, а в это время разрушают экономику, страну превращают в колонию, а вас лишают земли и права на достойное существование?! Не пора ли остановиться и одуматься, кто вам друг, а кто враг?" - обратился к жителям Украины глава ЛНР. *к32*с01 июня — Луганск