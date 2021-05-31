Киев превратил земли Украины в товар для иностранных корпораций – глава ЛНР

Киев отменой моратория на свободную продажу сельскохозяйственных земель превратил ее в товар для иностранных корпораций. Об этом в обращении к жителям Украины заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.Депутаты Верховной рады Украины приняли закон, согласно которому с 1 июля 2021 года отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действовавший почти 20 лет."С этой даты земли сельхозназначения превращаются в товар, который можно свободно покупать и продавать", - сказал глава ЛНР, отметив, что "очень скоро, те же, кто принял законы, разрешающие продавать землю, подготовят и лазейки для ее перепродажи иностранным корпорациям", при этом жителей Украины, "в лучшем случае, допустят лишь охранять будущие "соросовские плантации" по выращиванию генномодифицированной продукции".Он подчеркнул, что, пока Киев по воле Запада отправляет жителей Украины в зону конфликта в Донбассе, "сама украинская власть продолжает уничтожение экономики и разворовывание богатств, которые по праву принадлежат народу"."Давайте посмотрим правде в глаза: ни один простой украинец не в состоянии будет купить эту землю. А тем, у кого оказались земельные паи, настоятельно предложат их продать за бесценок и отправиться искать счастья в другие земли, но уже в статусе "заробитчан" или гастарбайтеров. Миллионы украинцев уже и так окучивают грядки и собирают урожай у польских, финских и прочих фермеров", - добавил Пасечник.Глава Республики выразил уверенность в том, что, "став владельцами украинской земли, западные латифундисты не будут развивать экономику страны и превратят ее в типичный сырьевой придаток"."А украинские традиции, язык и песни вы будете сохранять, но уже в польских, канадских, румынских и прочих диаспорах, потому что большинству из вас места на своей земле уже не будет, - отметил Пасечник, обращаясь к жителям Украины. - Все выращенное и добытое на этой Богом данной земле будет уходить за океан и продаваться втридорога. Вряд ли стоит рассчитывать и на то, что новые хозяева земли украинской будут заботиться о ее восстановлении! Поэтому добыча сланцевого газа - дело недалекой перспективы - окончательно угробит украинскую землю и места, где жили и чем гордились веками наши предки". *к32*с01 июня — Луганск