Рейды мобильных бригад «Луганскводы» 1-5 июня
«Лугансквода» в период с 1 по 5 июня организует в столице работу мобильных бригад, чтобы потребители смогли оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, сверить размер образовавшейся задолженности и заключить договор о ее рассрочке, передать показания водомера и получить консультацию специалиста. Об этом сообщает администрация Луганска со ссылкой на пресс-службу предприятия.
1 июня состоится рейд в Каменнобродском районе города по адресам: улица Мурманская, 1-221.
2 июня сотрудники предприятия проведут рейд в Жовтневом районе Луганска по таким адресам: улица Южная, 1-159.
3 июня будет организован рейд в Артемовском районе столицы по следующим адресам: улица Совнаркомовская, улица Лейтенанта Шмидта, улица Мостовая, улица Путепроводная, переулок Железнодорожные, переулок Родаковский, переулок Меловской, переулок Армейский, переулок Серойденко.
4 июня специалисты «Луганскводы» будут осуществлять рейд в Ленинском районе по адресам: улица Алексеева, улица Звейнека, 1-29, улица Советских Космонавтов, 1-29, улица Литвинова, улица Юных Пионеров, улица Старых Большевиков, улица Осо, улица Мопра.
5 июня состоится рейд в Жовтневом районе Луганска по таким адресам: улица 21-я Линия, 2-38, улица 22-я Линия, 1-31, улица 23-я Линия, 1-25.
Удобный город - Сегодня, 11:35 42
1 июня состоится рейд в Каменнобродском районе города по адресам: улица Мурманская, 1-221.
2 июня сотрудники предприятия проведут рейд в Жовтневом районе Луганска по таким адресам: улица Южная, 1-159.
3 июня будет организован рейд в Артемовском районе столицы по следующим адресам: улица Совнаркомовская, улица Лейтенанта Шмидта, улица Мостовая, улица Путепроводная, переулок Железнодорожные, переулок Родаковский, переулок Меловской, переулок Армейский, переулок Серойденко.
4 июня специалисты «Луганскводы» будут осуществлять рейд в Ленинском районе по адресам: улица Алексеева, улица Звейнека, 1-29, улица Советских Космонавтов, 1-29, улица Литвинова, улица Юных Пионеров, улица Старых Большевиков, улица Осо, улица Мопра.
5 июня состоится рейд в Жовтневом районе Луганска по таким адресам: улица 21-я Линия, 2-38, улица 22-я Линия, 1-31, улица 23-я Линия, 1-25.
Удобный город - Сегодня, 11:35 42
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