Жители двух районов Луганска сегодня могут остаться без света



Электроснабжение в Ленинском районе будет отсутствовать по адресам:

улица Веденина, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ,74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105;

улица Волгодонская, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69;

улица Кошевого, 7, 13, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

улица Ладыгина, 1, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30;

улица Молодежная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18;

улица Оборонная, 104, 106, 108, 110;

улица Южнорадиальная, 1, 3, 5;

улица Южноукраинская, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72.

В Каменнобродском районе без электричества временно останутся:

улица Виноградная, 1-24;

переулок Военкоматский, 5-21а-в;

переулок Индустриальный, 18-46;

улица Перекопская, 114-133;

улица 10-я Продольная, 1-13;

улица Тракторная, 1-18;

улица Хабаровская, 15-42;

улица Артема, 151-167;

переулок Болтовой, 1-36;

улица Войкова, 63-121;

улица Жукова, 1-38;

улица Братьев Маховых, 32а-81;

улица Паровозная, 4, 9;

переулок 2-й Партизанский, 1-53;

переулок Пугачевский, 1-26;

улица Братьев Сумских, 2-55а;

улица Текстильщиков 32-123;

переулок 1-й Текстильщиков, 1-34;

улица Энгельса, 58-122;

переулок 2-й Энгельса, 2-48;

улица 21-го Мюда, 84-199;

улица Шишкина, 60-103;

улица Громовой, 67-202;

улица Смирнова, 108-204;

улица Ивана Туркенича, 136-190а;

улица Лизы Чайкиной, 68-114;

переулок Алебастровский, 1-45;

переулок Бетонный, 38б-61а;

переулок 1-й Газетный, 5-71;

переулок 2-й Газетный, 2в-30;

переулок Кубанский, 26-87;

улица Леваневского, 26;

улица Новая, 1;

улица Партизанская, 37-174;

переулок Пугачевский, 37-59;

переулок 2-й Текстильщиков, 3-29;

переулок Моисеенко, 4-64;

тупик Леваневского, 1-19;

улица Новая, 2-17;

переулок 3-й Энгельса, 1-21.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 11:29 61 1 июня будут временно отключены от электричества некоторые дома Ленинского и Каменнобродского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП) — сообщает администрация города.Электроснабжение вулица Веденина, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ,74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105;улица Волгодонская, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69;улица Кошевого, 7, 13, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;улица Ладыгина, 1, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30;улица Молодежная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18;улица Оборонная, 104, 106, 108, 110;улица Южнорадиальная, 1, 3, 5;улица Южноукраинская, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72.без электричества временно останутся:улица Виноградная, 1-24;переулок Военкоматский, 5-21а-в;переулок Индустриальный, 18-46;улица Перекопская, 114-133;улица 10-я Продольная, 1-13;улица Тракторная, 1-18;улица Хабаровская, 15-42;улица Артема, 151-167;переулок Болтовой, 1-36;улица Войкова, 63-121;улица Жукова, 1-38;улица Братьев Маховых, 32а-81;улица Паровозная, 4, 9;переулок 2-й Партизанский, 1-53;переулок Пугачевский, 1-26;улица Братьев Сумских, 2-55а;улица Текстильщиков 32-123;переулок 1-й Текстильщиков, 1-34;улица Энгельса, 58-122;переулок 2-й Энгельса, 2-48;улица 21-го Мюда, 84-199;улица Шишкина, 60-103;улица Громовой, 67-202;улица Смирнова, 108-204;улица Ивана Туркенича, 136-190а;улица Лизы Чайкиной, 68-114;переулок Алебастровский, 1-45;переулок Бетонный, 38б-61а;переулок 1-й Газетный, 5-71;переулок 2-й Газетный, 2в-30;переулок Кубанский, 26-87;улица Леваневского, 26;улица Новая, 1;улица Партизанская, 37-174;переулок Пугачевский, 37-59;переулок 2-й Текстильщиков, 3-29;переулок Моисеенко, 4-64;тупик Леваневского, 1-19;улица Новая, 2-17;переулок 3-й Энгельса, 1-21.Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 11:29 61

Метки: {keywords}