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Гроза, шквальный ветер и град ожидаются в Луганске сегодня днем

verter Сегодня, 11:450Новости
Гроза, шквальный ветер и град ожидаются в Луганске сегодня днем
Синоптики прогнозируют грозу и усиление ветра в столице Республики сегодня днем, 1 июня. Об этом со ссылкой на Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС сообщили в отделе по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций управления обеспечения жизнедеятельности города.
«Утром, днем 1 июня в Луганске и местами по территории области ожидается гроза. В отдельных районах возможен град», — говорится в сообщении городской администрации.
Кроме того, метеорологи предупреждают о шквалистом усилении северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.
Погода в Луганске - Сегодня, 11:18 99

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