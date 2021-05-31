Гроза, шквальный ветер и град ожидаются в Луганске сегодня днем

Синоптики прогнозируют грозу и усиление ветра в столице Республики сегодня днем, 1 июня. Об этом со ссылкой на Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС сообщили в отделе по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций управления обеспечения жизнедеятельности города.

«Утром, днем 1 июня в Луганске и местами по территории области ожидается гроза. В отдельных районах возможен град», — говорится в сообщении городской администрации.

Кроме того, метеорологи предупреждают о шквалистом усилении северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.

Погода в Луганске - Сегодня, 11:18 99