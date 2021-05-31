В«Мы просим население не поддаваться паникеВ»: командование ВСУ сообщило о начале крупных учений ПВО у границ Крыма

Из сообщения: «Меры по противовоздушной обороне принимаются с учётом необходимости нарастить боевые возможности на южном направлении с целью противодействия вызовам».

Из заявления: «Могут быть слышны разрывы ракет, видны вспышки в небе, следы от полётов перехватывающих средства авиации ракет. Мы просим население не поддаваться панике и сохранять спокойствие».

Украинские войска начинают очередные учения. На этот раз крупные маневры ВСУ проводятся на юге Херсонской области – в непосредственной близости от границ российского Крыма.Украинское военное командование заявляет о том, что масштабные маневры будут проводиться боевыми расчётами систем противовоздушной обороны (ПВО). Основные действия развернутся в Скадовском районе.В областной госадминистрации Херсонской области говорится о том, что «на этом направлении возникает дополнительная угроза национальной безопасности».Примечательно, что в обращении к местным жителям украинское командование и местные власти призвали «не поддаваться панике».Ранее на юге Украины были проведены так называемые противодиверсионные учения.А в 2001 году во время учений ПВО украинским расчётом ЗРК С-200 был сбит пассажирский самолёт, следовавший из Тель-Авива в Новосибирск. Обломки самолёта упали в Чёрное море. В этой связи можно констатировать, что у расчётов ПВО ВСУ весьма своеобразный опыт учений.Новые учения стартовали сегодня и продлятся до 3 июня.источник