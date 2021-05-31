В«Когда дело вЂ” в трубеВ»: ущербные мечты Порошенко и грядущий В«медный тазВ»

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в интервью французской газете Le Figaro в очередной раз не удивил своими откровениями и агрессивными антироссийскими выпадами. Но один момент в беседе заслуживает более пристального внимания. Как со стороны журналистов, так и с позиции врача-психиатра.фото: news.obozrevatel.comВот он, момент озарения:«Мы боремся за свою страну, но нам нужен единый фронт Запада в поддержку Украины. Нужны международные санкции — начиная с эмбарго (от лат. imbarricare — препятствовать, мешать) против российского газа и нефти…».Запад должен помешать строительству трубопровода «Северный поток-2»:«В противном случае это было бы приглашение Путину продолжать свою агрессию против нашей страны».Прежде всего, хотелось бы уразуметь: какому именно российскому газопроводу мечтает помешать конфетный магнат Порошенко? Судя по всему транзитному, проложенному через Украину в стороны Европы.Но как тогда понимать счастливого сменщика Порошенко, экс-артистаВладимира Зеленского, с его утверждением, что контракт с «Газпромом» на продление транзита подписан сроком на пять лет (до 31 декабря 2024 года)?!По мнению президента Зеленского, Киев рассчитывает за этот период получить более семи миллиардов долларов:«Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это — энергетическая безопасность и благосостояние украинцев. Документ предусматривает прокачку в первый год 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов. Объемы прокачки могут увеличить».А вот, что вчера, 31 мая, сообщил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский:«Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры „Газпрома“ и их партнеров на Украине. У нас нет задачи, приостановить поставку газа через Украину. Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа. Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям. Поставки через Украину будут продолжаться до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты».С какой целью Петр Порошенко собирается лишить свою страну семи миллиардов долларов, а Европу оставить без российского газа? Причем, нынешняя украинская власть до последнего патрона сражается против «Северного потока-2», полагая, что в случае ввода оного в эксплуатацию, «коварная Россия» свернет украинский транзит, и экономика Незалежной накроется медным тазом, который в зимние холода, понятное дело, не греет.Они же мерят окружающий мир градацией своей безграничной подлости. Вот, например, что пишет президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар:«Окончание строительства будет означать прекращение транзита через территорию Украины. Под тем или иным предлогом и, несмотря на подписанный с Газпромом контракт о транспортировке газа на европейский рынок. Не нужно питать иллюзий — „Газпром“ прекратит этот транзит, вплоть до совершения на территории России технического инцидента на газопроводе, после чего может быть принято решение о его выводе из эксплуатации».Но давайте вернемся к Порошенко и его обращению к Западу с просьбой о санкциях против «Северного потока-2», ибо в противном случае: «Путин продолжит свою агрессию против нашей страны».Посредством остановки транзита «продолжит агрессию»? Но тогда зачем помогать ему и вводить эмбарго против российского газа, Петр Алексеевич? Москва дает слово, что контракт будет выполнен стопроцентно, более того, возможна и его пролонгация. Что Вас не устраивает, сообщите людям. Поделитесь. Вы же умеете красиво доносить. Как в телефонных переговорах: «Владимир Владимирович, крепко жму руку!»Судя по всему, когда 19 мая Госдеп США отказался вводить санкции против главы компании Маттиаса Варнига и оператора газопровода Nord Stream 2 AG, в головах членов украинского политбомонда, что-то перемкнуло. И искать рациональное звено в их речах и постулатах, дело зряшное. Но забавное. Значит, следим за дальнейшим развитием событий. И ждем новых интервью. Хочется же узнать: куда Петр Порошенко российскую газовую трубу на границе с Украиной повернет. И, главное, как?!Николай Лизуно