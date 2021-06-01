Россия "подарила" Риге семь восхитительных мостов

Мосты — неотъемлемая часть архитектурной истории любого города. Туристам рассказали о семи удивительных мостах Риги, красота которых не оставит равнодушными, пишет портал Baltnews.ФБА «Экономика сегодня» / Елена ВасильеваРига — столица Латвии и самый крупный город стран Балтии. Он расположен у южных берегов Балтийского моря. Превосходные пейзажи и шедевры архитектуры Риги вдохновляют каждого приезжего. Ресурс Baltnews назвал семь восхитительных мостов города, красота которых удивит любого туриста. Все эти сооружения можно с уверенностью назвать подарками России, так как в их строительстве в той или иной степени принимали участие русские конструкторы и крупнейшие предприятия.Строительство данного моста началось в 2004 году и закончилось в 2013-м. Инженерное проектирование такого сооружения осуществил Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург. А крупнейшее российское предприятие в области мостостроения "Воронежстальмост" поставляло конструкции для строительства. Промышленное производство имеет большой опыт реконструкции советских инженерных изобретений. Поэтому можно сказать, что Россия приняла самое непосредственное участие в создании данного архитектурного сооружения.— один из мостов, который проходит через Даугаву в Риге. Ранее его называли Октябрьским мостом. Строительство данного архитектурного сооружения осуществляли опытные специалисты Москвы — архитектор Яковлев и инженер-строитель Попов. Также свой вклад в реализацию Каменного моста внес местный институт "Проектстальконструкция".Всего таких сооружений было три. Первый был построен в 1872 году по проекту, который создали братья Арманд и Густав Струве. А железнодорожное общество Риги — Болдерая занялось самим строительством данной конструкции. Второй мост начали строить в 1909 году. Его заказчиком стал известный российский специалист по разводным конструкциям Петр Николаевич Вознесенский. Железнодорожная переправа была открыта 27 апреля 1914 года. После этого началась Первая мировая война. Поэтому послевоенная реконструкция моста была уже третьей по счету.Ранее мост называли Московским. Данное архитектурное сооружение было создано по проекту инженеров-конструкторов организации "Ленгипротрансмост". Кроме того, специалисты Института "Латгипрогорстрой" также приняли участие в строительстве переправы. Она соединяет улицу Лачплеша с той частью Задвинья, где потом была выстроена широкая магистраль имени Эрнста Тельмана. Гевондян и Грецов, создавшие проект, были награждены премией Совета министров СССР за вклад в строительство Островного моста.Он соединяет части улицы Кришьяня Валдемара на правом и левом берегах Даугавы. Мост был открыт в 1981 году. Он обладал самым длинным вантовым пролетом в СССР. Лауреат Государственной премии СССР и заслуженный строитель Украины Георгий Борисович Фукс был главным инженером-конструктором Вантового моста. Именно у киевских специалистов за спиной находится огромный опыт реализации таких конструкций. А инженеры Института "Гипростроймост" Гевондян и Грецов принимали участие в данном архитектурном проекте.Данное сооружение было названо в честь латвийского писателя Августа Деглавы. Он соединяет Пурвциемс и Плявниеки с центром города. Строительство моста завершилось в 1966 году по проекту института "Ленгипротранс". Его создателем являлся Лев Исаров. Деглавский мост отличается тем, что он был создан из сборного железобетона. Строительно-монтажные работы были осуществлены Мостопоездом №410 треста Мостострой-5 под руководством главного инженера Ренделя.является самым последним путепроводом Риги. Строительство сооружения началось в 1980 году и завершилось 30 декабря 1985 года. Он был назван в честь великого латвийского партизана-антифашиста Отомара Ошкална. Однако данное наименование существовало недолго. В 1991 году после того, как Латвия вышла из состава СССР, станцию переименовали на Земитаны. Такое название сооружение получило в честь командарма, подчиненного временному правительству Ульманиса.Мария Верескова