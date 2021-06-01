Германия не собирается поставлять оружие Украине

«Конфликт может быть решен только политическим путем... Поставки оружия этому не помогают»

По его словам, Германия не оспаривает права Украины на самооборону и Киев может полагаться на поддержку ФРГ в обеспечении территориальной целостности страны, но лишь в рамках политического процесса урегулирования.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал, что Германия не собирается поставлять Украине оружие, а делает ставку на политический процесс урегулирования конфликта, в том числе в «нормандском формате, сообщает Интерфакс-Украина.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен Германии и ее канцлеру Ангеле Меркель за помощь и содействие Украине, отметив, что эта помощь может быть больше, в том числе оборонительным оружием.Маас сказал, что с момента начала украинского конфликта Германия помогла Киеву на общую сумму около 2 млрд евро.Политика - Сегодня, 18:45 45