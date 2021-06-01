Луганчанам пострадавшим от пожаров отказывали в компенсациях без объяснений. СК рекомендует уволить Гайдая и Стрюка



В отчете комиссии говорится, что глава ВГА Луганской области регулярно игнорировал приглашения на заседания комиссии, а когда члены ВСК приехали в Северодонецк, Сергей Гайдай явился на заседание, но отказался отвечать на вопросы депутатов о ситуации после масштабных пожаров и покинул собрание.

В отчете отмечается, что неудовлетворительной была и та информация, которую глава региона предоставил депутатам. В частности, оказалось, что регион получил 32 и 185 млн гривен из резервного фонда для выплат пострадавшим от пожара. Средства были распределены между пострадавшими не полностью, а их остатки после 25 декабря прошлого года были возвращены в бюджет.

«Эти остатки складываются не из сумм, оставшихся после удовлетворения всех заявлений пострадавших. Они образовались из-за того, что очень большому количестве заявителей было отказано, при этом, в большинстве случаев, без предоставления надлежащих объяснений в таком отказе», — говорится в отчете депутатов.

Также в вину главе ВГА вменяют отсутствие оповещения граждан о чрезвычайной ситуации в регионе. Оповещение жителей сел о пожарах осуществляли преимущественно активисты, сотрудники полиции и Госслужбы чрезвычайных ситуаций путем «дворового обхода».

Нардепы сообщают в своем отчете, что Нацполиция ведет минимум 6 уголовных производств по фактам масштабных лесных пожаров, и на данный момент причины пожаров не установлены, следственные действия носят формальный характер, следствие ограничилось установлением размера причиненного вследствие пожаров убытков.

При этом версия ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей работниками Луганского областного управления ГСЧС, Луганской ОГА — Луганской областной ВГА, повлекшее тяжкие последствия и гибель 16 человек, органами досудебного расследования не отрабатывалась.

«В уголовных процессах, которые расследуются почти год, виновные лица не установлены, законные решения не приняты, о подозрении лицам не сообщается, к настоящему времени ни уголовное производство не направлено в суд с обвинительным актом», — сказано в отчете ВСК.

Члены комиссии приняли решение обратиться к президенту и Кабмину с предложением уволить главу ВГА Луганской области Сергея Гайдая и главу ВГА Северодонецка Александра Стрюка с занимаемых должностей. Также они просят Генпрокурора обратить внимание на неудовлетворительное состояние расследования причин пожаров на Луганщине. Новости Региона - Сегодня, 17:44 241 Временная следственная комиссия, расследовавшая масштабные пожары в Луганской области прошлой осенью, рекомендует уволить руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка. Также там рекомендуется признать неудовлетворительной работу главы военно-гражданской администрации Луганской области Сергея Гайдая. Соответствующий документ ВСК опубликован на сайте ВР.В отчете комиссии говорится, что глава ВГА Луганской области регулярно игнорировал приглашения на заседания комиссии, а когда члены ВСК приехали в Северодонецк, Сергей Гайдай явился на заседание, но отказался отвечать на вопросы депутатов о ситуации после масштабных пожаров и покинул собрание.В отчете отмечается, что неудовлетворительной была и та информация, которую глава региона предоставил депутатам. В частности, оказалось, что регион получил 32 и 185 млн гривен из резервного фонда для выплат пострадавшим от пожара. Средства были распределены между пострадавшими не полностью, а их остатки после 25 декабря прошлого года были возвращены в бюджет.«Эти остатки складываются не из сумм, оставшихся после удовлетворения всех заявлений пострадавших. Они образовались из-за того, что очень большому количестве заявителей было отказано, при этом, в большинстве случаев, без предоставления надлежащих объяснений в таком отказе», — говорится в отчете депутатов.Также в вину главе ВГА вменяют отсутствие оповещения граждан о чрезвычайной ситуации в регионе. Оповещение жителей сел о пожарах осуществляли преимущественно активисты, сотрудники полиции и Госслужбы чрезвычайных ситуаций путем «дворового обхода».Нардепы сообщают в своем отчете, что Нацполиция ведет минимум 6 уголовных производств по фактам масштабных лесных пожаров, и на данный момент причины пожаров не установлены, следственные действия носят формальный характер, следствие ограничилось установлением размера причиненного вследствие пожаров убытков.При этом версия ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей работниками Луганского областного управления ГСЧС, Луганской ОГА — Луганской областной ВГА, повлекшее тяжкие последствия и гибель 16 человек, органами досудебного расследования не отрабатывалась.«В уголовных процессах, которые расследуются почти год, виновные лица не установлены, законные решения не приняты, о подозрении лицам не сообщается, к настоящему времени ни уголовное производство не направлено в суд с обвинительным актом», — сказано в отчете ВСК.Члены комиссии приняли решение обратиться к президенту и Кабмину с предложением уволить главу ВГА Луганской области Сергея Гайдая и главу ВГА Северодонецка Александра Стрюка с занимаемых должностей. Также они просят Генпрокурора обратить внимание на неудовлетворительное состояние расследования причин пожаров на Луганщине. Новости Региона - Сегодня, 17:44 241

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