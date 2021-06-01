Война оставила отпечаток на здоровье детей, живущих в Донбассе – педиатр

Война в Донбассе оставила отпечаток на здоровье детей, проживающих в Республиках. Об этом в ходе дискуссии, которая проходит на инициированной общественным движением "Мир Луганщине" площадке "Народный форум", заявила заведующая педиатрическим отделением брянковской центральной городской больницы Лидия Акишева."Война эта, конечно, оставила отпечаток на наших детях. Особенно в первые годы войны было очень много обращений по поводу неврозов, нервных тиков, нарушений психики. Но время лечит. Дети адаптируются к этой обстановке, - сказала она. - Хотя это все, конечно, ненормально. Почему должны страдать наши дети? Почему? Задаешь себе постоянно этот вопрос. Но хочется надеяться, что, в конце концов, все это закончится и наступит мирная, нормальная жизнь, и здоровье наших детей восстановится. А мы приложим все усилия, чтобы это произошло как можно скорее, и на нашей земле наступил мир".Завотделением добавила, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в Брянке получили повреждения жилые дома и социальные объекты. "В том числе была повреждена наша поликлиника. Я помню этот день, когда я пришла на работу 8 февраля 2015 года и увидела все эти выбитые окна, поврежденную кровлю. И только благодаря огромному дереву, которое растет перед поликлиникой и в которое попал снаряд, не было прямого попадания. Мы оставались на своих местах, никуда не уезжали и продолжали оказывать медицинскую помощь нашим жителям. Особенно было страшно, поверьте, когда идешь на свое дежурство и знаешь, что будут эти обстрелы", - рассказала Акишева.Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. ООН поддержала инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья одним из приоритетных направлений своей деятельности. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что более двух тыс. жителей Республики, включая 35 детей, стали жертвами украинской агрессии с момента начала так называемой антитеррористической операции. Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к32*т01 июня — Луганск