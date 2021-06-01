Дети боятся выйти из школы в Золотом из-за риска обстрелов со стороны ВСУ - правозащитник

Учащиеся золотовской средней школы № 4 имени Романа Салькова боятся выходить из учреждения из-за риска попасть под обстрел со стороны киевских силовиков. Об этом в ходе дискуссии, которая проходит на инициированной общественным движением "Мир Луганщине" площадке "Народный форум", рассказала заместитель министра иностранных дел ЛНР, председатель правления общественной организации "Мемориал" Анна Сорока."Я хотела бы сказать еще несколько слов о городе Золотое-5, о чудесной школе № 4. Школа расположена к линии фронта тыльной стороной, а выход из школы - в тени. Дети выходят и за угол школы боятся завернуть, - сказала она. - Ребенок выходит, стоит и ждет. Мы, честно говоря, сначала, когда первый год там ездили, не понимали, что происходит. А потом поняли - ребенок или ждет родителей, или ждет несколько минут, слушает - идет обстрел или не идет обстрел".Правозащитница подчеркнула, что ВСУ целенаправленно открывают огонь по образовательному учреждению."Уже более 52 раз - это только пулевые попадания в школу, - отметила Сорока. - Куда стреляли те люди, я не понимаю. Они находятся буквально в 500 метрах. Они прекрасно видят. Сидят снайперы, сидят наводчики, они прекрасно видят, что это - школа. Это восьмой год".Заместитель директора по учебно-воспитательной работе золотовской школы № 4 Валентина Шевченко добавила, что в учреждении "сложилась хроника преступлений, злодеяний рук фашистов" в отношении детей. "13 октября 2017 года во дворе дома в прекрасный день бабьего лета среди полной тишины вдруг взрывается мина, посланная фашистами. И одновременно погибают наша выпускница Ковтун Анастасия и ее мама. 14 апреля 2019 года в собственной квартире, сидя за компьютером, получает контузию пятиклассница, потому что сразу за окном взорвалась мина, осколки снаряда полетели по всей квартире. 28 сентября 2020 года семиклассник получает тяжелую контузию от взрыва мины. Результат - травматическая катаракта правого глаза, что фактически - слепота", - рассказала замдиректора.Она констатировала, что обстрелы Золотого-5 со стороны киевских силовиков происходят регулярно."Моя коллега на днях стала свидетелем такой картины: украинские фашисты несколько изменили тактику, идет поток пуль, люди разбегаются с детьми, с колясками. И бежит маленькая девочка, она не знает, где укрыться, и кричит: "Мама, мне страшно!" - продолжила Шевченко. - Я выражаю мнение жителей города Золотое: люди, услышьте нас. Особенно я обращаюсь к тем, чьи головы одурманены информационной ложью. Война не закончена, война продолжается. Наши дети являются заложниками военных действий, дети страдают. Пожалуйста, будьте благоразумны".Напомним, представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева заявляла, что киевские силовики обстреляли школу № 4 и ясли-сад в Золотом-5, когда там находились дети.Ранее директор золотовской школы № 4 Елена Кононенко сообщала, что администрация учреждения из-за участившихся обстрелов населенного пункта со стороны ВСУ сократила время уроков.Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. ООН поддержала инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья одним из приоритетных направлений своей деятельности. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что более двух тыс. жителей Республики, включая 35 детей, стали жертвами украинской агрессии с момента начала так называемой антитеррористической операции. Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к32*т01 июня — Луганск