Организаторы переведут форум о нарушениях Киевом прав детей Донбасса на несколько языков

Организационный комитет дискуссии "Дети гражданской войны", которая проходит в рамках инициированной общественным движением (ОД) "Мир Луганщине" площадки "Народный форум", переведет видеозапись обсуждения на иностранные языки для информирования мировой общественности о нарушениях Киевом прав детей, проживающих в Донбассе. Об этом сообщил модератор площадки, кандидат политических наук Александр Проценко."Очень много мы говорили о том, что мировое сообщество смотрит через пальцы либо отворачивается иногда от того, что происходит здесь. Давайте вспомним, что на Нюрнбергском процессе некоторые нацистские преступники долгое время чувствовали себя достаточно уверенно, вольготно. До тех пор, пока судьям, в том числе, не показали видео о том, что реально творили эти преступники. И тогда европейский суд просто не мог уже как-то от этого отвернуться. Вот сегодня наша передача будет в итоге переведена на несколько языков. Я надеюсь, тоже станет каким-то образом, пусть говорят, вода камень точит, но вот каким-то таким событием информационным", - сказал он.В ОД "Мир Луганщине" отметили, что общественники и представители властей ЛНР поспособствуют широкому распространению записи дискуссии и передаче ее представителям международных организаций."То, чем занимаются наши правоохранительные органы и следственный комитет Российской Федерации, общественные организации у нас на территории, когда собирают, фиксируют и сохраняют факты преступлений, вот это, мне кажется, должно быть тем дамокловым мечем, который постоянно будет висеть над тем людьми, которые, так или иначе, понесут тот или иной вид наказания", - добавил Проценко.Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. ООН поддержала инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья одним из приоритетных направлений своей деятельности. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что более двух тыс. жителей Республики, включая 35 детей, стали жертвами украинской агрессии с момента начала так называемой антитеррористической операции. Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к32*т01 июня — Луганск