Киев боится ответственности перед жителями ЛНР, обратившимися в ЕСПЧ и МУС – правозащитник

Украинское руководство боится ответственности перед пострадавшими от его действий жителей ЛНР, обратившимся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Международный уголовный суд (МУС). Об этом в ходе дискуссии, которая проходит на инициированной общественным движением "Мир Луганщине" площадке "Народный форум", заявила заместитель министра иностранных дел ЛНР, председатель правления общественной организации "Мемориал" Анна Сорока."Наши пути с Донецком схожи. Мы тоже обращаемся в Международный уголовный суд, у нас больше 600 исков, которые уже приняты к рассмотрению. Мы об этом знаем и получаем информацию от офиса прокурора Международного уголовного суда. Мы обращаемся в Европейский суд по правам человека, где наши граждане, которые пострадали от украинской агрессии, также являются заявителями, и мы сейчас понимаем, что Украина этого боится. Мы знаем, что мы перевешиваем по информационному потоку, который поступает в Европейский суд по правам человека", - сказала правозащитница.Она подчеркнула, что ЛНР продолжит бороться за то, чтобы преступления Киева против населения Донбасса не остались безнаказанными."Как у юриста не поворачивается абсолютно язык сказать, что это просто военные преступления, что это просто геноцид. Я не могу сказать и обозвать те действительно деяния, циничные, страшные, которые совершает Украина, просто преступлениями. Это выходит за грань просто человеческого разумения, - добавила Сорока. - Как назвать страдания матери, которая провожает своего ребенка в школу под обстрелами? Этот школьный автобус, который люди встречают иногда не просто с переживаниями, а просто со слезами на глазах, потому что автобус не может проехать более трех-четырех часов - дорога обстреливается. Как назвать страдания матери, отца, близких, которые потеряли ребенка, который вышел на улицу просто погулять? Все это действительно затрагивает самые тонкие, наверное, струны нашей души и вызывает самый большой прилив сил и стремление бороться за справедливость". Благодаря юридической помощи, которую на постоянной основе оказывают пострадавшим от агрессии жителям Донбасса сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР, по состоянию на июль 2018 года пострадавшие подали в ЕСПЧ более 300 жалоб. По состоянию на февраль 2019 года Генпрокуратура ЛНР признала потерпевшими от действий киевских силовиков в Донбассе более трех тыс. жителей Республики.В ноябре 2019 года жители ЛНР и ДНР создали общественную комиссию по оценке экономического ущерба, нанесенного населению Донбасса Украиной.Общественная организация "Мемориал" за время своей деятельности помогла пострадавшим от агрессии ВСУ жителям ЛНР направить более 500 исков в ЕСПЧ.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к32*т01 июня — Луганск