Киев проявил цинизм, установив День памяти детей, погибших от агрессии РФ – замглавы МИД

Киев проявил цинизм, установив День памяти детей, погибших от якобы вооруженной агрессии России против Украины. Об этом журналистам заявила заместитель министра иностранных дел ЛНР, председатель правления общественной организации "Мемориал" Анна Сорока."Мы, конечно, привыкли к неконструктивному, саботажному поведению (представителей Украины) на Минской площадке, к лицемерным, циничным заявлениям украинского руководства и тех сил, которые поддерживают их в США и Европе, но на это у меня нет слов", - сказала она, комментируя принятое украинскими нардепами решение.Замминистра подчеркнула, что подобными действиями Украина в очередной раз пытается переписать историю."Это циничное заявление, которое переворачивает весь цивилизованный мир с ног на голову, нивелирует полностью международную повестку и те нормы международного права, которые существуют", - отметила она.Сорока добавила, что ЛНР продолжит сражаться за то, чтобы виновные в убийствах детей Донбасса понесли заслуженное наказание.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что более 2 тыс. жителей Республики, включая 35 детей, стали жертвами украинской агрессии с момента начала так называемой антитеррористической операции. Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к31*т01 июня — Луганск