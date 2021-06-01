ВСУ целенаправленно обстреливают учреждения образования ЛНР - педагог из Кировска

Киевские силовики целенаправленно обстреливают образовательные учреждения Республики. Об этом в ходе дискуссии, которая проходит на инициированной общественным движением "Мир Луганщине" площадке "Народный форум", заявила директор кировского центра внешкольной работы "Синяя птица" Галина Слободян."Снаряды летели целенаправленно на образовательные учреждения нашего города. Практически все образовательные учреждения получили повреждения от этих снарядов, - сказала она. - Наш центр за время работы дважды подвергся обстрелам - 3 ноября 2014 года и 2 января 2015 года. Несколько снарядов разорвались рядом со зданием нашего учреждения".Директор добавила, что учреждение продолжало работу, несмотря на полученные в результате обстрелов повреждения."Мы вселяли в наших детей уверенность и надежду на будущее, помогали им преодолевать страх. Мы очень хотим, чтобы эта война прекратилась. Мы хотим, чтобы наши дети жили в мире. Пожалуйста, помогите нам", - сказала она, обращаясь к международной общественности.Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. ООН поддержала инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья одним из приоритетных направлений своей деятельности. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что более двух тыс. жителей Республики, включая 35 детей, стали жертвами украинской агрессии с момента начала так называемой антитеррористической операции. Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к32*01 июня — Луганск