Зеленского не устраивает существующий нормандский формат по Донбассу

Украинского президента Владимира Зеленского больше не устаивает нормандский формат по Донбассу. По его словам, там не обсуждаются вопросы Крыма и газопровода "Северный поток-2".В своем интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский предложил на основе нормандского формата создать новый, где наряду с обсуждением проблем урегулирования конфликта на Донбассе, также будут обсуждать вопросы "возвращения" Крыма и строительства "Северного потока-2". Он подчеркнул, что все эти вопросы необходимо решать с привлечением других стран, входящих в этот формат.Ранее украинский президент предлагал расширить нормандский формат, включив туда США, Канаду и Великобританию, присоединив к России, Германии, Франции и Украине.Несмотря на все "хотелки" Зеленского, вряд ли нормандский формат поменяется. И дело тут не в самой России, которая не желает вносить в него изменения. Неожиданно для Киева, против выступили Франция и Германия, заявившие о "безальтернативности" формата и ненужности его изменений. Ни Берлин, ни Париж не желают видеть в нормандском формате США, Великобританию или кого-то другого.Таким образом, для вопросов, которые так жаждет рассмотреть Зеленский, остается созданная им и широко разрекламированная "крымская платформа". На ее заседание уже приглашены лидеры многих государств, но вот кто приедет, покажет время. То, что там обязательно появится руководство прибалтийских республик и Польши, — это точно. Может еще кого то занесет, но лидеров "больших" стран там точно не будет. Не тот формат и вопросы не те.источник