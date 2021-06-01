Синоптики прогнозируют днем 2 июня в ЛНР до 20 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в Республике 2 июня будет колебаться от 8 градусов выше нуля ночью до 20 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР."С 21:00 1 июня до 21:00 2 июня на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, дождь, утром и днем местами сильный, местами гроза; ночью и утром слабый туман; ветер северо-восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.По предварительному прогнозу, 3-4 июня будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь с грозой; температура воздуха ночью 6-11, днем 13-18 градусов тепла. *к16*к29*

01 июня — Луганск