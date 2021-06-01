Киев обстрелами школ пытается лишить детей Донбасса права на образование - общественник

Обстрелы образовательных учреждений со стороны ВСУ подтверждают стремление Киева лишить детей Донбасса права на образование. Об этом в ходе дискуссии, которая проходит на инициированной общественным движением "Мир Луганщине" площадке "Народный форум", заявил член правления общественной организации "Мемориал", представитель Общественной палаты ЛНР Сергей Белов."Три очень пострадавших садика в городе Луганске - это то, что я видел собственными глазами непосредственно в 2014 году, их на самом деле больше, а по Республике их больше значительно. На протяжении семи лет (обстрелам со стороны ВСУ подвергается) школа в Золотом. Человек, который стреляет, прекрасно понимает направление, в котором летит пуля, и нам надо учиться говорить о том, что Украина целенаправленно пытается лишить детей Донбасса права на образование и права на жизнь", - сказал общественник.Он добавил, что наряду с учебными заведениями целенаправленным обстрелам со стороны ВСУ подвергаются учреждения здравоохранения.Напомним, представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева заявляла, что киевские силовики обстреляли школу № 4 и ясли-сад в Золотом-5, когда там находились дети.Ранее директор золотовской школы № 4 Елена Кононенко сообщала, что администрация учреждения из-за участившихся обстрелов населенного пункта со стороны ВСУ сократила время уроков.Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. ООН поддержала инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья одним из приоритетных направлений своей деятельности. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что более двух тыс. жителей Республики, включая 35 детей, стали жертвами украинской агрессии с момента начала так называемой антитеррористической операции. Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к32*т01 июня — Луганск