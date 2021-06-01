ГКНС приглашает предпринимателей на семинары 7 и 14 июня

Пресс-секретарь Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) ЛНР Галина Горбцова на брифинге в Доме Правительства Республики пригласила предпринимателей на семинары, которые пройдут 7 и 14 июня."В связи с участившимися нарушениями налогового законодательства дополнительно для плательщиков, реализующих подакцизную группу товаров, организован единый семинар, который состоится 7 июня в 14:00, для плательщиков патентной системы такой семинар пройдет 14 июня в 14:00", - сказала представитель ГКНС.Она призвала жителей ЛНР, которым в торговых точках было отказано в выдаче чека, сообщать о таких случаях в налоговое ведомство."Такие сведения возможно передать по телефону горячей линии Государственного комитета налогов и сборов. По результатам рассмотрения обращений будут применены меры реагирования", - добавила Горобцова.Ранее пресс-секретарь ГКНС сообщала, что проведенные налоговиками ЛНР контрольные закупки показали, что в Республике продавцы в 90% случаев не выдают покупателям чек. *к32*01 июня — Луганск