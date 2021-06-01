Праздничные и памятные мероприятия прошли в Республике в День защиты детей

Памятные и праздничные мероприятия прошли в Республике в Международный день защиты детей.Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. ООН поддержала инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья одним из приоритетных направлений своей деятельности. ЛУГАНСКВ канун праздника глава ЛНР Леонид Пасечник вручил медали "Родительская слава" 14 многодетным семьям Республики на торжественном собрании, прошедшем в Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева, а администрация главы ЛНР организовала в столичном саду 1 Мая праздник для многодетных семей.Представители властей Республики и жители Луганска в столичном детском парке имени Щорса почтили память детей ЛНР, погибших в результате агрессии со стороны киевских силовиков. Луганские активисты и сотрудники МВД ЛНР почтили память юных жертв украинской агрессии минутой молчания, возложили цветы к установленному в парке памятному знаку "Погибшим детям Луганщины" и выпустили в небо воздушные шары.Праздничная игровая программа "Самый лучший день" прошла для подопечных республиканской общественной организации инвалидов "Путь добра" в луганском ресторане "Корона". Луганские активисты подарили столичному детскому учреждению санаторного типа "Незабудка" проектор и провели для оздоравливающихся в нем детей выставку машин, дрифт-шоу и показательные выступления по айкидо и джиу-джитсу. Луганский академический театр кукол провел благотворительное театрализованное представление для юных зрителей льготных категорий. Дети из прифронтовых регионов ЛНР в Международный день защиты детей исполнили песню "Солнечный круг". МВДСотрудники Отдела по делам несовершеннолетних МВД Республики организовали для подопечных Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних показ полнометражного мультипликационного фильма в кинотеатре "Мир", после чего их ожидали конкурсы, призы и подарки. Сотрудники полиции Артемовского РОВД МВД ЛНР передали учреждению новый телевизор.Сотрудники Управления экономической безопасности МВД ЛНР поздравили воспитанников Луганского детского дома и вручили им сладости. ГЕНПРОКУРАТУРА ЛНРПредставители Генеральной прокуратуры посетили филиал № 3 Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Красном Луче, поздравили детей и передали подарки."От генерального прокурора от работников органов прокуратуры Луганской Народной Республики мы приехали вас поздравить с Международным днем защиты детей, привезли необходимую помощь в виде постельного белья, летней обуви, средств личной гигиены, бытовую химию, кухонные принадлежности и, конечно же, сладости", - сказала начальник отдела по вопросам международного сотрудничества и правотворческой деятельности Генеральной прокуратуры ЛНР Анастасия Алешина.ГОСВЕТСЛУЖБАСотрудники Государственной службы ветеринарной медицины (ГСВМ) ЛНР подарили пациентам онкогематологического отделения Луганской республиканской детской клинической больницы угощения, наборы для рисования и лепки.Сотрудники ГСВМ пожелали детям "скорейшего выздоровления", а их родителям - "сил и терпения".АЛЧЕВСКГлава администрации Алчевска Наталья Пяткова посетила воспитанников алчевского отделения Республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов "Возрождение" и подарила центру стол для песочной анимации."Искренне поздравляю всех воспитанников центра с праздником, желаю крепкого здоровья, новых ярких впечатлений и исполнения самых сокровенных желаний!" – сказала Пяткова.Она вручила сотрудникам учреждения и членам Алчевской городской общественной организации родителей детей-инвалидов "Журавушка" благодарственные письма от администрации города за достигнутые успехи в реабилитации детей-инвалидов и в связи с Международным днем защиты детей.В ходе мероприятия прошла концертно-развлекательная программа для детей и состоялась премьера сказки "Как Вовка за счастьем ходил". АНТРАЦИТАдминистрации Антрацита и Антрацитовского района совместно с исполкомом территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" организовали в городском Дворце культуры караоке и концерт для детей."Мы помогали исполнительному комитету ОД "Мир Луганщине" в организации мероприятия. Два наших активиста были ростовыми куклами, остальные раздавали флажки и открытки. Дети получили массу положительных эмоций от праздника", - сказал активист проекта "Молодая гвардия" ОД в Антраците Владислав Ящук.В рамках праздничных мероприятий глава горрайонной администрации Сергей Саенко встретился с подопечными филиала № 2 Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и вручил им сладкие подарки.Торжества завершились проведением турнира по боксу, в котором приняли участие 85 спортсменов разных возрастов из восьми городов ЛНР и ДНР.БРЯНКАВ театральном зале Дворца культуры имени Октябрьской революции при поддержке ОД "Мир Луганщине" и в рамках акции "Мир Луганщине" - с заботой о детях!" состоялось праздничное концертно-развлекательное мероприятие "Детское нашествие".Подготовили и провели праздник волонтеры и активисты первичного отделения "Знание" Брянковского теротделения ОД. Перед началом мероприятия активисты наносили всем желающим аквагрим, поздравляли маленьких зрителей с праздником и вручали им открытки и флажки от ОД "Мир Луганщине".Открыли праздник воспитанники Дома детского и юношеского творчества, выступившие с вокальными номерами, затем для детей состоялись конкурсы с вручением призов от ОД "Мир Луганщине".КРАСНОДОНГлава Администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко посетил праздник "Мир детства" в Краснодонской школе-интернате, поздравил воспитанников с праздником и подарил им скейты, самокаты и сладости."Желаю отличного отдыха во время летних каникул, радости общения с родителями и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются все ваши детские мечты, а родные окружают заботой и любовью!" – пожелал он.В стенах краснодонского городского Дворца культуры имени "Молодой гвардии" прошел цикл мероприятий, посвященных празднику. Для детей была подготовлена праздничная программа "Здравствуй лето!" и организована развлекательно-игровая фотозона "В гостях у Карлсона".В молодогвардейском Дворце культуры "Юность" под эгидой ОД "Мир Луганщине" прошла театрализованная развлекательная программа "Этот разноцветный мир детства" с яркими номерами и интерактивными играми.КРАСНЫЙ ЛУЧДля детей и подростков состоялась концертно-развлекательная программа, организованная творческими работниками Дворца культуры имени Ленина.Маленькие жители города участвовали в конкурсах и получали подарки от общественного движения "Мир Луганщине". На протяжении всего праздника для гостей выступали лучшие вокальные и танцевальные коллективы и солисты. Кроме того, игровая развлекательная программа "Здравствуй, лето" прошла в Краснолучском дворце творчества детей и юношества. В ходе мероприятия дети поучаствовали в игровых турнирах, викторине и танцевальном флешмобе. Праздничные мероприятия прошли во всех детских учреждениях и библиотеках, клубах городов и поселков, подведомственных администрации Красного Луча. ЛУТУГИНСКИЙ РАЙОНКонкурсы рисунков, спортивные мероприятия, праздничные концерты и театральные постановки прошли во всех дошкольных образовательных учреждениях Лутугинского района.Участники коллективов декоративно-прикладного искусства "Семицветик" и "Сказочная мастерская" Лутугинского районного дома культуры представили онлайн-выставку творческих работ "Счастливое детство". Также коллектив дворца показал воспитанникам детских садов Лутугино театрализованную сказку Владимира Даля "Лиса – лапотница", после которой активисты Молодежного совета при администрации Лутугинского района вручили детям сувениры. ПЕРЕВАЛЬСКИЙ РАЙОНАктивисты ОД "Мир Луганщине" провели в перевальском Дворце культуры развлекательную программу для воспитанников детского сада "Теремок" и детей из многодетных семей."Ежегодно ко Дню защиты детей мы проводим развлекательные мероприятия с конкурсами и подарками, - сказала руководитель исполкома перевальского теротделения ОД Мария Михайлова. - Малыши всегда рады нас видеть, они принимают участие во всех играх с большим удовольствием, а после не хотят отпускать ведущих и просят еще повеселиться вместе с ними".В конце мероприятия юные жители Перевальска получили от организаторов флажки и открытки.ПЕРВОМАЙСКВ Комплексной детско-юношеской спортивной школе (КДЮСШ) состоялись показательные выступления юных гимнастов, посвященные Международному дню защиты детей.Мероприятие посетили исполняющая обязанности главы администрации Первомайска Татьяна Суворова, заместитель начальника управления образования Светлана Лымарь, член Общественной палаты ЛНР Наталья Михайлова, тренеры-преподаватели КДЮСШ, родители юных спортсменов.Гимнасты подготовили показательные выступления во всех видах гимнастического многоборья и прыжках на батуте, продемонстрировав свое умение, мастерство и сложность программ.Кроме того, сотрудники пожарно-спасательного отряда организовали для детей культурно-массовое мероприятие. На площадь Ленина заехала пожарная машина, затем дежурный караул показал и рассказал, как и чем именно укомплектован автомобиль, продемонстрировал боевую одежду, аппараты на сжатом воздухе, предназначенные для дыхания в непригодной среде, гидравлический и механический аварийно-спасательный инструмент. Не обошлось без боевого развертывания с подачей воды. В завершение спасатели раздали мороженое всем детям.В праздничный день в клубе "Россия" прифронтового поселка городского типа Калиново для детей состоялась развлекательная программа "Веселее путешествовать" с конкурсами, песнями, танцами и вручением подарков.РОВЕНЬКИГлава администрации Ровеньков Андрей Рубанцов поздравил с Международным днем защиты детей воспитанников городских яслей-сада комбинированного вида "Ладушки". Он пожелал юным ровеньчанам хорошего летнего отдыха и подарил сладости.Руководитель территории также побывал на праздничном мероприятии в Центре культуры и досуга Ровеньков, организованном для детей казаков, погибших от украинской агрессии.СВЕРДЛОВСКГлава администрации Свердловска и Свердловского района Андрей Сухачев посетил филиал № 4 Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Он привез воспитанникам учреждения сладости и поздравил их.Также глава администрации посетил тематический праздничный концерт во Дворце культуры имени Свердлова."Я от всей души поздравляю всю детвору и говорю слова благодарности взрослым, которые окружают заботой и теплом наших детей – всех соцработников, педагогов и тех, чьим призванием стали забота и воспитание подрастающего поколения", - обратился он присутствующим в зале ДК.Артисты ДК и активисты Молодежного совета при главе администрации подарили юным зрителям концертную программу и организовали игровую площадку.СЛАВЯНОСЕРБСКИЙ РАЙОНВ Славяносербском районе состоялся цикл тематических мероприятий для подрастающего поколения. Для детей были проведены игровые программы, конкурсы, викторины, выставки. Также представители администрации района посетили на дому многодетные семьи. В праздничный день юные жители района получили сладкие призы и памятные подарки. "В этот праздничный день от всей души желаю нашим юным жителям прекрасного отдыха в летний период, даже несмотря на сложившуюся ситуацию, отличного настроения, веселых игр, новых открытий и хороших впечатлений! Пусть в каждой семье, в каждом доме царят любовь, уют, благополучие и счастье", - поздравила исполняющая обязанности главы администрации Славяносербского района Наталья Мельник.Активисты Молодежного совета при администрации Славяносербского района посетили воспитанников яслей-сада "Журавушка" и подарили им раскраски.Народная милиция ЛНР передала канцелярские принадлежности и развивающие игры воспитанникам фрунзенского яслей-сада "Росинка".СТАХАНОВВ городском парке культуры и отдыха "Горняк" состоялась концертно-развлекательная программа, организованная работниками учреждений культуры Стаханова и Центра детского и юношеского творчества при поддержке Стахановского теротделения ОД "Мир Луганщине".В связи с погодными условиями игровая программа прошла на территории крытого павильона, где для детей были организованы различные точки активности: литературная викторина, мастер-классы по рисованию, квиллингу, созданию обереговых кукол и цветов, работала фотозона. Также юные жители города поучаствовали в конкурсах и получили призы.Для участников праздника выступили юные артисты города.*к16*к31*к32*к33*к29*т01 июня — Луганск