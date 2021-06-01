Крымский лагерь "Дельфин", в который на отдых отправились дети из ЛНР, открыл первую смену

Детский оздоровительный комплекс (ДОК) "Дельфин", в который на отдых отправились 100 детей из малообеспеченных семей из ЛНР, открыл первую смену. Об этом сообщила советник главы ЛНР Марина Филиппова."Сегодня открылась смена в пионерском лагере "Дельфин", где отдыхают дети из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Отдых детей (из ЛНР) и их поездка стали возможны благодаря помощи Государственного Совета Республики Крым и главы Луганской Народной Республики (Леонида Пасечника)", - сказала она.Филиппова подчеркнула, что отдых в ДОК "Дельфин" стал для детей из ЛНР хорошим подарком. Напомним, путевки в ДОК "Дельфин" главе ЛНР на торжественном собрании по случаю Дня Луганской Народной Республики передал председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. *к32*т

01 июня — Луганск