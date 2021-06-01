Есть события, которые без преувеличения можно назвать знаковыми. Именно они, как минимум, характеризуют все происходящее в стране, как максимум – предопределяют дальнейший ход истории. Вчера Апелляционный суд Одессы заменил приговор в виде семилетнего тюремного срока радикалу Сергею Стерненко по делу о похищении и пытках в 2015 году Сергея Щербича, депутата Лиманского поселкового совета, на однолетний условный срок за хранение боевого патрона. Из тюрьмы Стерненко вышел немногим раньше. Суд счел возможным на время рассмотрения апелляционной жалобы поместить его под домашний арест.Уже после того, как Стерненко вышел из камеры и отправился домой, отбывать назначенный ему приговор в более комфортных условиях, стало понятно, что правосудие в Украине носит избирательный характер. Ну а после того, как Стерненко заменили реальный срок на условный, все наконец-то и вовсе встало на свои места. В противостоянии «радикалы – действующая власть» убедительную победу одержали именно радикалы.Что же произошла в суде? Почему Стерненко окончательно вышел на свободу? Да все очень просто! Обвинение в разбое с него сняли, однако признали виновным по статье о похищении человека. Тем не менее, наказание по ней суд Стерненко не назначил в связи с истечением срока давности совершенного преступления. Виновен, но неподсуден. Таким образом суд признал Стерненко виновным в совершении преступления только по ч. 1 ст. 263 и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с заменой на один год условно.По факту мы наблюдаем за тем, как человек, реально виновный в похищении и истязании другого человека, вышел на свободу лишь потому, что имеет отношение к определенной прослойке украинского социума. Являясь «патриотом новой Украины», Стерненко никогда не скрывал того, что считает себя частью некой элиты, людей, которые в определенной ситуации всегда будут стоять над законом. В свое время избежавший наказание даже за убийство, Стерненко вообще был удивлен тому, что его поместили под стражу, да еще и посмели выдвинуть против него какое-то, по его мнению, однозначно абсурдное, обвинение.Единственным, кто верил в то, что Стерненко останется за решеткой и больше не будет служить неким вызовом действующей власти, являлся Владимир Зеленский, считавший, что ему под силу изменить расклад сил в этой забытой богом стране. Именно он попытался вбросить в массы старую и давно невостребованную формулу «перед законом все равны», тем самым пошатнув веру украинских радикалов в свою исключительность. Поначалу у президента Украины действительно что-то получалось, и Стерненко под недовольные возгласы своих «побратимов» был помещен в тюрьму, но потом началось то, к чему Зеленский оказался не готов.Нет, дело даже не массовых протестах и атаках на Офис президента Украины, не в выдвинутых радикалами, подстёгиваемыми письмами, «написанными в неволе», ультиматумами. Нет, Зеленский держался до последнего и был готов к бесчинствам националистов. Дрогнул этот поистине талантливый комик лишь после того, как на сторону убийцы Стерненко, участника событий в Одессе, произошедших 2 мая 2014 года, встало «прогрессивное мировое сообщество». Ему недвусмысленно дали понять, как себя нужно вести, указав таким образом всем и вся на то, что настоящая власть в этой стране сосредоточена отнюдь не в руках президента, а где-то вовне, далеко за пределами Украины. И именно эта власть решает, какая идеология будет на Украине доминирующей и кто станет героем, а кто – преступником. И пока им нужны радикалы, оголтелые нацисты и каратели, они будут оставаться вне юрисдикции тех законов, по которым живет вся остальная Украина. И изменить данный ход событий не сможет никто – ни Зеленский, ни любой другой политик, решивший добиться справедливости и отправить преступника туда, где ему самое место – за решетку.В общем, Стерненко вновь оказался на свободе, лишний раз доказав, что общепринятая формула «перед законом все равны» на Украине или не работает вовсе, или работает весьма избирательно, отправляя за решётку лишь тех, кто по сути своей представляет угрозу для того порядка, который был в 2014 году установлен Западом.Сам по себе Стерненко для действующей власти не так страшен, как это может показаться на первый взгляд, но те события, которые развивались в последние месяцы вокруг его персоны, можно без преувеличения назвать знаковыми. Атакованные Зеленским радикалы остались на своих позициях, что, в свою очередь, говорит о том, что президенту Украины все же придется смириться с той мыслью, что в стране есть сила ему неподвластная, сила, с которой ему не позволено бороться и которая всегда будет служить неким противовесом, сдерживающим фактором, не позволяющим сконцентрировать всю полноту власти в одних руках. Если, конечно, это не руки какого-нибудь откровенного националиста и русофоба…Алексей Зотье