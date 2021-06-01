Ближайшие три дня в Луганске — дожди, грозы, прохладно
Температура воздуха в регионе 2 июня будет колебаться от 8 градусов выше нуля ночью до 20 градусов тепла днем. Об этом сообщили в Луганском Центре гидрометеорологии (ЦГМ).
«С 21:00 1 июня до 21:00 2 июня на территории региона будет облачно с прояснениями, дождь, утром и днем местами сильный, местами гроза; ночью и утром слабый туман; ветер северо-восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
По предварительному прогнозу, 3-4 июня будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь с грозой; температура воздуха ночью 6-11, днем 13-18 градусов тепла. Погода в Луганске - 01 июня 2021 26
«С 21:00 1 июня до 21:00 2 июня на территории региона будет облачно с прояснениями, дождь, утром и днем местами сильный, местами гроза; ночью и утром слабый туман; ветер северо-восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
По предварительному прогнозу, 3-4 июня будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь с грозой; температура воздуха ночью 6-11, днем 13-18 градусов тепла. Погода в Луганске - 01 июня 2021 26
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