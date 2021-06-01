Сегодня в Луганске сильный дождь, гроза, усиление ветра до 65 км в час



«В течение суток 2 июня в Луганске и местами по территории региона ожидается гроза; утром и днем сильный дождь, усиление северо-восточного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/ объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 04:31 100 Сильный дождь, гроза и усиление ветра до 18 м/с ожидаются местами на территории региона в течение суток 2 июня. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«В течение суток 2 июня в Луганске и местами по территории региона ожидается гроза; утром и днем сильный дождь, усиление северо-восточного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/ объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 04:31 100

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