Курсы валют в Луганске на 2 июня
Государственный банк информирует о том, что со 2 июня 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
73,2411 рубля
1 ЕВРО
89,5958 рубля
10 украинских гривен
26,6875 рубля
Вчера, 1 июня курсы основных валют были следующими:
1 доллар США
73,2965 рубля
1 ЕВРО
89,3778 рубля
10 украинских гривен
26,6893 рубля.
Экономика - Сегодня, 05:00 106
1 доллар США
73,2411 рубля
1 ЕВРО
89,5958 рубля
10 украинских гривен
26,6875 рубля
Вчера, 1 июня курсы основных валют были следующими:
1 доллар США
73,2965 рубля
1 ЕВРО
89,3778 рубля
10 украинских гривен
26,6893 рубля.
Экономика - Сегодня, 05:00 106
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