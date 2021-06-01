В Луганске бизнес в тени: продавцы в 90% случаев не выдают покупателям чек



Она рассказала, что луганчане часто информируют налоговое ведомство о невыдаче фискального чека или расчетной квитанции при покупке товара в торговых точках.

«Об этом также свидетельствуют и результаты последних проверок, которые показали, что в 90% случаев при контрольной закупке чек не выдавался», — проинформировала пресс-секретарь.

Горобцова обратила внимание предпринимателей Республики на то, что при продаже алкоголя и табачных изделий за наличный расчет чек покупателю выдается в обязательном порядке, а при реализации других товаров — по требованию покупателя.

«За нарушение данных требований действующего законодательства предусмотрена ответственность, а именно применение штрафа в размере пятикратной стоимости проданных товаров без расчетного документа и аннулирование специального разрешения на право реализации алкогольной продукции», — напомнила представитель ГКНС.

Она добавила, что «при увеличивающемся объеме импорта уровень задекларированного объема реализованного товара остается на прежнем уровне, что свидетельствует о том, что часть реализации скрыта в «тени». Экономика - Сегодня, 07:00 165 Проведенные в Луганске налоговиками контрольные закупки показали, что продавцы в 90% случаев не выдают покупателям чек. Об этом сообщила пресс-секретарь Госкомитета налогов и сборов Галина Горобцова.Она рассказала, что луганчане часто информируют налоговое ведомство о невыдаче фискального чека или расчетной квитанции при покупке товара в торговых точках.«Об этом также свидетельствуют и результаты последних проверок, которые показали, что в 90% случаев при контрольной закупке чек не выдавался», — проинформировала пресс-секретарь.Горобцова обратила внимание предпринимателей Республики на то, что при продаже алкоголя и табачных изделий за наличный расчет чек покупателю выдается в обязательном порядке, а при реализации других товаров — по требованию покупателя.«За нарушение данных требований действующего законодательства предусмотрена ответственность, а именно применение штрафа в размере пятикратной стоимости проданных товаров без расчетного документа и аннулирование специального разрешения на право реализации алкогольной продукции», — напомнила представитель ГКНС.Она добавила, что «при увеличивающемся объеме импорта уровень задекларированного объема реализованного товара остается на прежнем уровне, что свидетельствует о том, что часть реализации скрыта в «тени». Экономика - Сегодня, 07:00 165

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