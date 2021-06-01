Правила пересечения линии разграничения в период карантинных ограничений
В настоящее время функционируют следующие пункты пропуска: Новотроицкое-Еленовка (Украина-ДНР) и Станица Луганская (Украина-ЛНР) — каждый со своими ограничениями.
О том как подготовиться и чего ожидать от прохода Станицы можно прочесть здесь.
Новотроицкое-Еленовка:
Дни работы определяются штабом ДНР. Обычно это каждый понедельник и пятница, даже если на них приходится праздничный или выходной день.
Въезд в ДНР
Въезд в ДНР для всех без исключений с любой пропиской по любым обстоятельствам осуществляется по разрешению Межведомственного оперативного штаба ДНР. Необходимо подать заявку в штаб, дождаться звонка из штаба с сообщением о полученном разрешении, при этом разрешение на въезд даётся на один конкретный назначенный штабом день. Если не смогли въехать в этот день, то заявку на въезд придётся подавать заново.
Не забудьте заранее проверить актуальность электронного пропуска на сайте СБУ.
Как добраться: необходимо держать путь на город Волноваху Донецкой области. До Волновахи ходят автобусы и поезда. Из Волновахи непосредственно до КПВВ Новотроцкое ехать недалеко, ходят автобусы и такси.
Пересечение: Пропуск на КПВВ Новотроцкое осуществляется с 8-00 до 15-30, позже этого времени не пустят. Опоздание на несколько минут чревато невозможностью проезда в назначенный штабом ДНР день. Запускают на КПВВ Новотроицкое согласно наличию в списках на въезд, называют вам ваш номер, запомните его. Далее паспортный и таможенный контроль, обычно довольно тщательный. Не везите ничего запрещённого. Помните, что максимальная сумма наличных, разрешённых к вывозу на неподконтрольную территорию на одного человека (в т.ч. ребёнка любого возраста) составляет 50 тысяч гривен.
После прохождения проверки погрузка в автобус, который везёт до украинского нуля — 15 грн. Далее пересадка в другой автобус, который везёт до КПВВ Еленовка — 50 руб. Имейте с собой мелкие деньги в нужной валюте! Автобусы ходят по мере наполняемости.
На КПВВ Еленовка снова паспортный и тщательный таможенный контроль. Здесь же есть возможность сдать экспресс-тест на антитела к ковиду (кровь из пальца), результат через 20 минут. Имейте с собой пишущую ручку, пока ждёте результат, необходимо будет заполнить бумаги. Стоимость теста по последним данным 1600руб. (?? расчёт только рублями), детям до 12 лет тест не делают, однако всё может быстро и негласно поменяться, поэтому нужно быть готовым к изменению цены и возрастной категории детей.
При отрицательном результате теста отправляют домой на самоизоляцию.
При положительном результате теста либо если его не делать, отправляют в машине скорой помощи в больницу на несколько дней на обследование, после чего опять же домой на самоизоляцию на 14 дней. Скорая ожидает всех, кого необходимо доставить в больницу, до самого вечера, а потом отправляется в какую-нибудь больницу какого-то города — не по месту вашей прописки, а как придётся. Если при этом вы въезжали на авто, то оно при этом опечатывается и остаётся на КПВВ Еленовка. В больнице можно написать доверенность на родственника или знакомого, чтобы он забрал ваше авто. Доверенность заверяется главврачом или другим уполномоченным лицом. Если некому доверить авто, то забрать сами его сможете только после того, как вернётесь из больницы и отсидите самоизоляцию 14 дней.
После получения отрицательного результата теста от КПВВ Еленовка до поста МВД пешие идут пешком около 500м. На посту МВД снова тщательный досмотр вещей. После этого можно отправляться домой.
Через Еленовку идёт автобус Докучаевск-Донецк до АВ «Южный».
По прибытию домой необходимо по телефону связаться со своим терапевтом и сообщить о начале самоизоляции.
Выезд из ДНР
Граждане с пропиской на подконтрольной Украине территории (в паспорте-книжечке, в вытяге или довидке из демографического реестра, в довидке по форме 13) выезжают из ДНР без разрешения штаба. При этом справка ВПЛ доказательством наличия такой прописки не является. Если у вас есть адресная справка ДНР, это не является препятствием для выезда, но предъявлять её не нужно.
Граждане с Донецкой пропиской для выезда через Еленовку должны получить разрешение штаба ДНР на выезд. Разрешение на выезд дают неохотно, только если посчитают ваши основания вескими. Например с целью выезда на лечение, которого нет в ДНР. При выдаче разрешения или отказе вам позвонят. За разрешением нужно приехать по названному адресу, выехать по нему можно в течение месяца. Заявка в штаб на выезд.
Если ребёнка вывозит один из родителей, то на посту МВД в Еленовке могут потребовать разрешение от второго родителя или от штаба.
При выезде необходимо иметь смартфон с возможностью установки приложения «Вдома» всем гражданам с 12 лет.
Как добраться: Необходимо приехать в Донецк на АВ «Южный». Оттуда идёт автобус Донецк-Докучаевск, на нём можно доехать до КПВВ Еленовка, просите водителя остановить на посту МВД.
На посту МВД паспортный контроль, осмотр вещей, взрослым снимают отпечатки пальцев (кроме пенсионеров), обычно заполняется бумага о невозвращении до конца карантина, но роли особой она не играет. Вы, как и все, можете вернуться по разрешению штаба ДНР. Также вернуться можно и через РФ (без разрешения штаба), но с самоизоляцией в ДНР.
От поста МВД до КПВВ Еленовка идти пешком около 500 метров. Снова паспортный и таможенный контроль.
Далее автобус до украинского «нуля» — 50 руб. От «нуля» до КПВВ Новотроцкое — 15 грн. Обязательно проверяется наличие приложения Вдома на смартфоне! В случае отсутствия приложения и невозможности установки везут в больницу на обсервацию в не очень хороших условиях (обычно с. Острое (Гостре) под Курахово).
Паспортный и тщательный таможенный контроль. Не везите ничего запрещённого! Если есть необходимость вывезти с неподконтрольной территории сумму наличных, превышающую 50000грн. на человека (в т.ч. ребёнка любого возраста), то этот вопрос нужно заранее до поездки согласовать с координационным центром. При этом нужно иметь в виду, что максимальную сумму наличных денег один человек может вывезти из ДНР в размере, не превышающем 10000€ (десять тысяч евро), при условии устного декларирования — по правилам ДНР.
При выходе с КПВВ Новотроицкое справа есть ЦНАП, где в мед.кабинете вы можете сдать бесплатный экспресс-тест на антиген (мазок из носа). Результат готов через 15-20 минут. Через 2-3 часа при отрицательном результате снимут с изоляции в приложении «Вдома».
Как уехать: Из Новтроицкого идёт автобус или такси до Волновахи. Из Волновахи поездом или автобусом можно уехать в разные города Украины (в направлении Харькова, Киева, Одессы и пр.)
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О том как подготовиться и чего ожидать от прохода Станицы можно прочесть здесь.
Новотроицкое-Еленовка:
Дни работы определяются штабом ДНР. Обычно это каждый понедельник и пятница, даже если на них приходится праздничный или выходной день.
Въезд в ДНР
Въезд в ДНР для всех без исключений с любой пропиской по любым обстоятельствам осуществляется по разрешению Межведомственного оперативного штаба ДНР. Необходимо подать заявку в штаб, дождаться звонка из штаба с сообщением о полученном разрешении, при этом разрешение на въезд даётся на один конкретный назначенный штабом день. Если не смогли въехать в этот день, то заявку на въезд придётся подавать заново.
Не забудьте заранее проверить актуальность электронного пропуска на сайте СБУ.
Как добраться: необходимо держать путь на город Волноваху Донецкой области. До Волновахи ходят автобусы и поезда. Из Волновахи непосредственно до КПВВ Новотроцкое ехать недалеко, ходят автобусы и такси.
Пересечение: Пропуск на КПВВ Новотроцкое осуществляется с 8-00 до 15-30, позже этого времени не пустят. Опоздание на несколько минут чревато невозможностью проезда в назначенный штабом ДНР день. Запускают на КПВВ Новотроицкое согласно наличию в списках на въезд, называют вам ваш номер, запомните его. Далее паспортный и таможенный контроль, обычно довольно тщательный. Не везите ничего запрещённого. Помните, что максимальная сумма наличных, разрешённых к вывозу на неподконтрольную территорию на одного человека (в т.ч. ребёнка любого возраста) составляет 50 тысяч гривен.
После прохождения проверки погрузка в автобус, который везёт до украинского нуля — 15 грн. Далее пересадка в другой автобус, который везёт до КПВВ Еленовка — 50 руб. Имейте с собой мелкие деньги в нужной валюте! Автобусы ходят по мере наполняемости.
На КПВВ Еленовка снова паспортный и тщательный таможенный контроль. Здесь же есть возможность сдать экспресс-тест на антитела к ковиду (кровь из пальца), результат через 20 минут. Имейте с собой пишущую ручку, пока ждёте результат, необходимо будет заполнить бумаги. Стоимость теста по последним данным 1600руб. (?? расчёт только рублями), детям до 12 лет тест не делают, однако всё может быстро и негласно поменяться, поэтому нужно быть готовым к изменению цены и возрастной категории детей.
При отрицательном результате теста отправляют домой на самоизоляцию.
При положительном результате теста либо если его не делать, отправляют в машине скорой помощи в больницу на несколько дней на обследование, после чего опять же домой на самоизоляцию на 14 дней. Скорая ожидает всех, кого необходимо доставить в больницу, до самого вечера, а потом отправляется в какую-нибудь больницу какого-то города — не по месту вашей прописки, а как придётся. Если при этом вы въезжали на авто, то оно при этом опечатывается и остаётся на КПВВ Еленовка. В больнице можно написать доверенность на родственника или знакомого, чтобы он забрал ваше авто. Доверенность заверяется главврачом или другим уполномоченным лицом. Если некому доверить авто, то забрать сами его сможете только после того, как вернётесь из больницы и отсидите самоизоляцию 14 дней.
После получения отрицательного результата теста от КПВВ Еленовка до поста МВД пешие идут пешком около 500м. На посту МВД снова тщательный досмотр вещей. После этого можно отправляться домой.
Через Еленовку идёт автобус Докучаевск-Донецк до АВ «Южный».
По прибытию домой необходимо по телефону связаться со своим терапевтом и сообщить о начале самоизоляции.
Выезд из ДНР
Граждане с пропиской на подконтрольной Украине территории (в паспорте-книжечке, в вытяге или довидке из демографического реестра, в довидке по форме 13) выезжают из ДНР без разрешения штаба. При этом справка ВПЛ доказательством наличия такой прописки не является. Если у вас есть адресная справка ДНР, это не является препятствием для выезда, но предъявлять её не нужно.
Граждане с Донецкой пропиской для выезда через Еленовку должны получить разрешение штаба ДНР на выезд. Разрешение на выезд дают неохотно, только если посчитают ваши основания вескими. Например с целью выезда на лечение, которого нет в ДНР. При выдаче разрешения или отказе вам позвонят. За разрешением нужно приехать по названному адресу, выехать по нему можно в течение месяца. Заявка в штаб на выезд.
Если ребёнка вывозит один из родителей, то на посту МВД в Еленовке могут потребовать разрешение от второго родителя или от штаба.
При выезде необходимо иметь смартфон с возможностью установки приложения «Вдома» всем гражданам с 12 лет.
Как добраться: Необходимо приехать в Донецк на АВ «Южный». Оттуда идёт автобус Донецк-Докучаевск, на нём можно доехать до КПВВ Еленовка, просите водителя остановить на посту МВД.
На посту МВД паспортный контроль, осмотр вещей, взрослым снимают отпечатки пальцев (кроме пенсионеров), обычно заполняется бумага о невозвращении до конца карантина, но роли особой она не играет. Вы, как и все, можете вернуться по разрешению штаба ДНР. Также вернуться можно и через РФ (без разрешения штаба), но с самоизоляцией в ДНР.
От поста МВД до КПВВ Еленовка идти пешком около 500 метров. Снова паспортный и таможенный контроль.
Далее автобус до украинского «нуля» — 50 руб. От «нуля» до КПВВ Новотроцкое — 15 грн. Обязательно проверяется наличие приложения Вдома на смартфоне! В случае отсутствия приложения и невозможности установки везут в больницу на обсервацию в не очень хороших условиях (обычно с. Острое (Гостре) под Курахово).
Паспортный и тщательный таможенный контроль. Не везите ничего запрещённого! Если есть необходимость вывезти с неподконтрольной территории сумму наличных, превышающую 50000грн. на человека (в т.ч. ребёнка любого возраста), то этот вопрос нужно заранее до поездки согласовать с координационным центром. При этом нужно иметь в виду, что максимальную сумму наличных денег один человек может вывезти из ДНР в размере, не превышающем 10000€ (десять тысяч евро), при условии устного декларирования — по правилам ДНР.
При выходе с КПВВ Новотроицкое справа есть ЦНАП, где в мед.кабинете вы можете сдать бесплатный экспресс-тест на антиген (мазок из носа). Результат готов через 15-20 минут. Через 2-3 часа при отрицательном результате снимут с изоляции в приложении «Вдома».
Как уехать: Из Новтроицкого идёт автобус или такси до Волновахи. Из Волновахи поездом или автобусом можно уехать в разные города Украины (в направлении Харькова, Киева, Одессы и пр.)
Школа выживания - Сегодня, 08:02 243
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