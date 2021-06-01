Netflix вернул слово "бандеровец" в фильм "Брат-2"

Фото: © Кинокомпания CTB (1997)Американский стриминговый сервис Netflix после шквала критики исправил перевод слова "бандеровец" в российской киноленте "Брат-2". Об этом сообщила украинский депутат Александра Устинова на своей странице в Facebook, передает РИА Новости.Дискуссия разгорелась после того, как "бандеровца" перевели на английский язык как "украинский нацистский коллаборационист" (Ukrainian Nazi collaborator). Депутат от правящей партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин заявил, что это "всколыхнуло" украинских "патриотов".По словам Устиновой, исправить "неточность" удалось благодаря украинцу, который работает программистом в Netflix.Ранее Netflix купил права на фильмы "Брат" и "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова, премьера которых состоялась в 1997 и 2000 году соответственно. До этого сервис показывал только новые российские картины.В 2014 году Верховный суд признал украинские праворадикальные организации "Правый сектор*" и УНА-УНСО экстремистскими и запретил их деятельность в России. Помимо этого, экстремистскими считают еще три организации — Украинская национальная ассамблея* — Украинская народная самооборона* (УНА-УНСО), Украинская повстанческая армия* (УПА) и "Тризуб имени Степана Бандеры*".