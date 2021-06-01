«Vodafone Украина» по скорости мобильного интернета опередил «Киевстар» и lifecell
Французская speed-test компания nPerf опубликовала результаты исследования скорости мобильного интернета украинских операторов в 2020 году, на первом месте — «Vodafone Украина».
В ходе исследования мобильная сеть
«Vodafone Украина» получила 52,9 тыс. баллов,
«Киевстар» — 45,2 тыс. баллов,
lifecell — 43,1 тыс. баллов.
Как отмечается в отчете, в течение января-декабря 2020 года пользователи провели 94,42 тыс. тестов подключения (включая тест скорости, просмотра и потоковой передачи данных) с помощью мобильного приложения nPerf (iOS, Android). После фильтрации общего пула тестов, в основание исследования вошли 33,485 тыс. релевантных тестов.
Из указанных тестов 45.9% были проведены в сети «Киевстар», 28% в сети «Vodafone Украина» и 26.1% в сети lifecell.
Тестирование проводилось в сетях 2G/3G/4G.
В результате «Vodafone Украина» показал самую высокую скорость среди мобильных сетей в Украине.
Средняя скорость загрузки — 21,17 Мбит/с,
скорость выгрузки — 9,61 Мбит с,
задержка — 51,6 мс.
Такой результат свидетельствует об увеличении скорости мобильного интернета оператора по сравнению с результатами прошлого года.
Так, по сравнению с результатами аналогичного исследования 2019 года, скорость загрузки в сети «Vodafone Украина» увеличилась на 32%, а скорость выгрузки — на 17%.
Согласно данным nPerf, у «Киевстара» средняя скорость загрузки данных в сети была 18,55 Мбит/с, скорость выгрузки — 8,61 Мбит/с, задержка — 57,05 мс.
Средняя скорость загрузки данных в сети оператора lifecell — 13,73 Мбит/с, а скорость выгрузки — 7,41 Мбит/с, задержка — 52,21 мс.
Как сообщалось, по данным nPerf, в 2019 году первым по скорости мобильного интернета в Украине был «Киевстар». Новости Украины - Сегодня, 12:29 185
В ходе исследования мобильная сеть
«Vodafone Украина» получила 52,9 тыс. баллов,
«Киевстар» — 45,2 тыс. баллов,
lifecell — 43,1 тыс. баллов.
Как отмечается в отчете, в течение января-декабря 2020 года пользователи провели 94,42 тыс. тестов подключения (включая тест скорости, просмотра и потоковой передачи данных) с помощью мобильного приложения nPerf (iOS, Android). После фильтрации общего пула тестов, в основание исследования вошли 33,485 тыс. релевантных тестов.
Из указанных тестов 45.9% были проведены в сети «Киевстар», 28% в сети «Vodafone Украина» и 26.1% в сети lifecell.
Тестирование проводилось в сетях 2G/3G/4G.
В результате «Vodafone Украина» показал самую высокую скорость среди мобильных сетей в Украине.
Средняя скорость загрузки — 21,17 Мбит/с,
скорость выгрузки — 9,61 Мбит с,
задержка — 51,6 мс.
Такой результат свидетельствует об увеличении скорости мобильного интернета оператора по сравнению с результатами прошлого года.
Так, по сравнению с результатами аналогичного исследования 2019 года, скорость загрузки в сети «Vodafone Украина» увеличилась на 32%, а скорость выгрузки — на 17%.
Согласно данным nPerf, у «Киевстара» средняя скорость загрузки данных в сети была 18,55 Мбит/с, скорость выгрузки — 8,61 Мбит/с, задержка — 57,05 мс.
Средняя скорость загрузки данных в сети оператора lifecell — 13,73 Мбит/с, а скорость выгрузки — 7,41 Мбит/с, задержка — 52,21 мс.
Как сообщалось, по данным nPerf, в 2019 году первым по скорости мобильного интернета в Украине был «Киевстар». Новости Украины - Сегодня, 12:29 185
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