Непогода оставила без электроэнергии почти 8 тыс. абонентов в Свердловском районе – МЧС

Почти 8 тысяч абонентов в Свердловске и Свердловском районе остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР."2 июня в 05:23 в результате ухудшения погодных условий произошло автоматическое отключение на подстанции 6 кВ. Без энергоснабжения остались 5042 абонента в Свердловске", - говорится в сообщении.Кроме того, 2 июня в 04:51 в Свердловском районе из-за ухудшения погодных условий произошло автоматическое отключение на подстанции 110 кВ "Должанка", в результате чего обесточено 2906 абонентов в поселках Шахтерский и Ленинский, а также частично в поселке шахты № 25 и селе Матвеевка.Ранее Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР предупреждал о сильном дожде, грозе и усилении ветра в ЛНР в течение суток 2 июня. *к11*к3*

02 июня — Луганск