Очень сильный дождь ожидается в Республике днем 2 июня

Очень сильный дождь ожидается местами по территории Республики днем 2 июня. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР."Днем 2 июня в Луганске и местами по территории Республики ожидается очень сильный дождь", - предупреждают синоптики.Сильные осадки – продолжительное интенсивное выпадение дождя или града в количестве от 15 до 49 мм за 12 часов; очень сильные осадки - когда их выпадает от 50 мм за 12 часов и выше. Численно количество осадков в миллиметрах равно количеству килограмм вылившейся воды на площадку в 1 квадратный метр, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта. *к16*к3*

02 июня — Луганск