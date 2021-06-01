В июне будут дополнительные выходные
В июне 2021 года украинцы получат дополнительные выходные из-за двух государственных праздников. Об этом сообщает «Трибун».
Так, в первый месяц лета, традиционно в воскресенье, в Украине празднуется Троица, христианский праздник, который состоится 20 июня. В связи с этим выходной переносится на ближайший следующий после него рабочий день, то есть понедельник — 21 июня.
Также 28 июня, в понедельник, отмечается День Конституции, который является официальным выходным днем.
В целом рабочих будней в июне будет 20, выходных — 10.
Выходные: 5,6,12,13,19,20,21,26,27,28. Новости Украины - Сегодня, 13:43 78
Так, в первый месяц лета, традиционно в воскресенье, в Украине празднуется Троица, христианский праздник, который состоится 20 июня. В связи с этим выходной переносится на ближайший следующий после него рабочий день, то есть понедельник — 21 июня.
Также 28 июня, в понедельник, отмечается День Конституции, который является официальным выходным днем.
В целом рабочих будней в июне будет 20, выходных — 10.
Выходные: 5,6,12,13,19,20,21,26,27,28. Новости Украины - Сегодня, 13:43 78
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