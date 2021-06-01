Выпускникам «неподконтрольного» Донбасса предоставят стипендии и общежития для подготовительных курсов

В этом году выпускники получили возможность пройти подготовительные курсы со стипендией. Об этом в программе «Официальный разговор» телеканала «Дом» рассказал народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам образования нации Роман Грищук.

«Дети с временно неподконтрольных территорий могут поступить в абсолютно любой университет в рамках квоты-2 — то есть без сдачи внешнего независимого оценивания. Потому что есть дети, которые учатся только в школах на неподконтрольных территориях, есть те, которых учатся в двух школах одновременно, но сдавать ВНО им сложно», — рассказал нардеп.

Он напомнил, что первым делом нужно выбрать университет, скорее всего, тот, в который абитуриент потом будет поступать. Там расскажут о механизме поступления по квоте-2.

«Квоты хватит на всех. Поэтому мы ждём детей с неподконтрольных территорий», — уточнил депутат.

Он проинформировал также, что в этом году в Украине впервые, благодаря президенту и депутатам, которые приняли закон, сделали возможность проведения подготовительных курсов для абитуриентов из Крыма и временно неподконтрольного Киеву Донбасса в летние месяцы.

«Для участия нужно выбрать один из 23 вузов, которые будут проводить подготовительные курсы, подать документы. Абитуриент будет жить на подконтрольной Украине территории, получать стипендию во время обучения на курсах, жить в общежитии», — рассказал Грищук.

Курсы стартуют с 29 июня, но подать документы можно уже сейчас — через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина». Там посоветуют, какой лучше выбрать университет, в каком ближайшем к абитуриенту вузе проводятся курсы.

«Это сделано, чтобы упростить процесс начала студенческой жизни. Для детей предусмотрена экскурсионная программа по городу, где проходят подготовительные курсы. Академическая часть важна, но она вторична — прежде всего, это коммуникация с университетом, будущими одногруппниками и теми, кто также проходит подготовительные курсы», — отметил депутат.

Он также уточнил, в этом году ожидается, что курсы пройдут 500-700 детей. А что касается числа выпускников из Крыма и неподконтрольной территории Донбасса, желающих учиться в Украине, то их число растёт с каждым годом.

«Они (курсы, — ред.) направлены в этом году не столько на цифру роста, сколько на качество. Чтобы дети более подготовленными приходили на обучение 1 сентября. Мы хотим, чтобы 500-750 детей в этом году прошли подготовительные курсы. А количество детей, которые в целом будут поступать в украинские университеты, тоже увеличилось. Стало 2 500. Это большая цифра, учитывая закрытые КПВВ, правило одного въезда, и учитывая пропагандистскую работу, которая ведётся с другой стороны», — проинформировал Грищук.

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