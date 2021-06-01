Более 70 студентов пройдут производственную практику в Республиканской сетевой компании

Более 70 студентов, получающих высшее и среднее профессиональное образование, пройдут производственную практику на энергообъектах государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Республиканская сетевая компания" (РСК). Об этом сообщили на предприятии."На энергообъектах ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания" началась производственная практика для студентов, получающих высшее и среднее профессиональное образование по инженерным, энергетическим и другим специальностям. В этом году производственную практику на энергообъектах компании пройдут более 70 учащихся Республики, более 30 из них являются студентами одного образовательного учреждения – Штеровского энергетического техникума", - говорится в сообщении.Практика продлится до конца июля. Она рассчитана на адаптацию и вхождение в должность молодых специалистов для дальнейшей работы на предприятии.Генеральный директор РСК Борис Рыжилов рассказал, что предприятие максимально вовлечено в процесс подготовки специалистов."В настоящее время потребность в высококвалифицированных работниках растет с каждым днем. Поэтому одной из актуальных задач (предприятия) является организация эффективного взаимодействия профильных учебных заведений и работодателей", – пояснил он.Рыжилов добавил, что от навыков и компетенции молодых специалистов зависит реализация перспективных планов предприятия.В РСК рассказали, что студенты в ходе практики ознакомятся с энергетическим комплексом и производственными инструкциями, приобретут практические навыки в обслуживании и ремонте оборудования. *к11*к3*т02 июня — Луганск