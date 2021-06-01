Луганский государственный аграрный университет (ЛГАУ) ведет набор абитуриентов на подготовительные курсы, которые начнутся 15 июня. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила ответственный секретарь приемной комиссии ЛГАУ Людмила Сигидиненко."В университете организована работа подготовительного отделения для абитуриентов. В настоящее время ведется предварительная запись на месячные курсы, которые начнут свою работу 15 июня, - сказала она. - Слушатели подготовительных курсов проходят углубленную подготовку по математике, биологии, русскому языку. Лица, которые успешно окончили подготовительные курсы, дополнительно получают 10 баллов, за каждый предмет - по 5 баллов".Ответственный секретарь добавила, что дополнительные 20 баллов при поступлении в ЛГАУ начисляются выпускникам школ, награжденным золотой или серебряной медалью за успехи в учебе, и лицам, получившим диплом с отличием по окончании учреждений среднего профессионального образования.Вне конкурса в университет зачисляются:- дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки;- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;- военнослужащие Народной милиции ЛНР, которые проходят военную службу по контракту, лица, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров;- лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, которым, согласно действующему законодательству ЛНР, предоставлено такое право;- лица, на которых распространяется действие закона ЛНР "Об участниках боевых действий в период отражения вооруженной агрессии Украины против Луганской Народной Республики";- дети погибших (умерших) сотрудников МЧС во время исполнения служебных обязанностей.Ранее Сигидиненко сообщила, что ЛГАУ начнетна очную форму обученияс понедельника по пятницу; в субботу -.В августе 2020 года в вузе сообщали, что конкурс на бюджетные места по сравнению с предыдущим годом увеличился в два раза.*к32*т02 июня — Луганск