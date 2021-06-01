Билборды с Протасевичем появились по инициативе вдовы погибшего при авиаударе ВСУ по ЛОГА

Инициатором размещения в Луганске билбордов с фотографией гражданина Белоруссии Романа Протасевича, обвиняемого Генеральной прокуратурой ЛНР в террористической деятельности против мирных жителей Республики, выступила вдова погибшего при авианалете ВСУ на центр Луганска в 2014 году Александра Гизая Светлана Гизай. Об этом она сообщила после траурного митинга, посвященного седьмой годовщине авианалета.Директор государственного унитарного предприятия ЛНР "Госреклама" Дмитрий Будыкин сообщал, что патриотически настроенные жители ЛНР заказали размещение в Луганске билбордов с изображением гражданина Белоруссии Романа Протасевича."Хочу сказать, что инициатива расклейки на билбордах Протасевича – это моя идея и мое желание таким образом обратить внимание всех на преступления, которые совершили на нашей территории", - сказала Гизай.Она от имени всех семей, в которых есть погибшие и пострадавшие в результате агрессии со стороны Украины, попросила компетентные органы Белоруссии доставить Протасевича на территорию Народных Республик Донбасса, "чтобы он рассказал, зачем он это делал (участвовал в военном конфликте) и почему". По мнению вдовы, "все, кто совершал военные преступления, обязательно должны понести наказание"."Я хочу сказать, что мой муж, который погиб 2 июня при авианалете, – коренной белорус, и мы будем просить, чтобы Протасевича экстрадировали на нашу территорию, чтобы суд состоялся здесь, на территории Донбасса, там, где он совершал преступления", - подчеркнула жительница Луганска.Ранее официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова сообщила, что Генеральная прокуратура ЛНР в рамках возбужденного в отношении Протасевича уголовного дела проводит следственные действия по факту участия Протасевича в террористических организациях. Семенова также заявляла, что ЛНР готова предоставить белорусским правоохранителям правовую помощь в расследовании преступных действий подозреваемого. Кроме того, Генпрокуратура ЛНР обратилась к Беларуси с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием Протасевича на территории Республики.Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. Вместе со своей сожительницей Софьей Сапегой был задержан 23 мая при проверке документов в минском аэропорту. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе предусматривающих ответственность за организацию массовых беспорядков. Ранее Протасевич заявлял, что находился в Донбассе в разгар боевых действий в 2014-2015 годах якобы в качестве журналиста. Однако существуют фотографии Протасевича, на которых он запечатлен в военной форме с оружием в руках вместе с боевиками украинского националистического батальона "Азов".*к16*к29*с

02 июня — Луганск