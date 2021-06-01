Прокуратура просит депутатов и главу ЛНР ужесточить наказание за преступления против мира

Генеральная прокуратура ЛНР обращается к депутатам Народного Совета и главе Республики Леониду Пасечнику с ходатайством о рассмотрении возможности ужесточить наказание за совершение преступлений против мира и безопасности человечества. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова."Генеральная прокуратура ЛНР обращается к депутатам Народного Совета и главе ЛНР с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры, - сказала она. - Следователями Генеральной прокуратуры собрана достаточная доказательная база, чтобы можно было говорить о необходимости ужесточения санкций некоторых статей действующего Уголовного кодекса ЛНР, в частности, речь идет о наказании за совершения преступлений против мира и безопасности человечества".Официальный представитель добавила, что в ходе следственных действий "в рамках возбужденных ранее Генеральной прокуратурой уголовных дел по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершения геноцида установлены вопиющие факты, свидетельствующие о бесчеловечности украинских карателей - участников так называемых добробатов и боевиков ВСУ"."У каждого преступления есть имя и фамилия, - подчеркнула Семенова. - И мы знаем многие из них, но в интересах следствия в настоящий момент установочные данные украинских преступников не подлежат разглашению. Наказание должно быть соразмерно совершенному преступлению, и убийство мирных жителей Донбасса украинскими карателями не может быть оправдано ничем. Такие преступления, как свидетельствует история, в частности, проведение Нюрнбергского процесса, не имеют сроков давности". *к32*т

02 июня — Луганск