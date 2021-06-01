Краснолучская прокуратура способствовала выплате более 430 тыс. руб. долга за аренду земли

Краснолучская прокуратура способствовала выплате одним из предприятий города более 430 тыс. руб. долга за аренду земельного участка. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.Нарушение в сфере землепользования было выявлено в ходе проверки."Прокуратурой города в адрес руководителя предприятия внесен документ прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которого предприятием частично погашена задолженность по уплате арендной платы за пользование земельным участком в общей сумме более 430 тыс. руб." - говорится в сообщении.Сотрудники органов прокуратуры ЛНР в 2020 году способствовали выплате задолженностей по зарплате на 1,6 млрд руб., возмещению почти 2,5 млрд руб. ущерба в различных сферах деятельности и более 12 млн руб. ущерба по обращениям, поступившим от жителей и юридических лиц Республики. *к32*с

02 июня — Луганск