Украина пригрозила Белоруссии санкциями в случае полетов в Крым

"Мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко (президента Белоруссии – ред.) об обращении к России и Путину за возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым… Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией... И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями", - заявила Джапарова в комментарии агентству "Укринформ".

Фото: РИА НовостиЗаместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев готов ввести санкции против Белоруссии, если самолеты ее авиакомпаний будут летать в Крым, передает РИА Новости.Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает с Москвой вопрос об открытии авиарейсов в Крым.Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. После этого посольство Белоруссии направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным. С 29 мая Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов.