В Луганске рассказали о рельном положении дел в среднем профессиональном образовании



В Луганске и регионе среднее профессиональное образование можно получить в 72 образовательных учреждениях, в них сейчас учится 19 410 человек.

Только в 2020 году на обучение было принято 8,9 тысячи учащихся.

Количество выпускников средних профтехучреждений в 2020 году составило-7,2 тысячи.

Преподают в этих учебных заведениях 2583 педагогических работника.

По словам Долженко, 48 учреждений СПО ведут подготовку квалифицированных рабочих и служащих, а 24 — специалистов среднего звена.

«В республике подготовка квалифицированных рабочих осуществляется по 51 профессии с присвоением 93 квалификаций, специалистов среднего звена — по 88 специальностям. Образовательные учреждения среднего профессионального образования удовлетворяют потребности предприятий в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена по 20 отраслевым направлениям», — считает замминиста Экономика - Сегодня, 16:04 121 О системе подготовки в Луганске квалифицированных рабочих и служащих в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, рассказала замминистра образования Ольга Долженко.В Луганске и регионе среднее профессиональное образование можно получить в 72 образовательных учреждениях, в них сейчас учится 19 410 человек.Только в 2020 году на обучение было принято 8,9 тысячи учащихся.Количество выпускников средних профтехучреждений в 2020 году составило-7,2 тысячи.Преподают в этих учебных заведениях 2583 педагогических работника.По словам Долженко, 48 учреждений СПО ведут подготовку квалифицированных рабочих и служащих, а 24 — специалистов среднего звена.«В республике подготовка квалифицированных рабочих осуществляется по 51 профессии с присвоением 93 квалификаций, специалистов среднего звена — по 88 специальностям. Образовательные учреждения среднего профессионального образования удовлетворяют потребности предприятий в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена по 20 отраслевым направлениям», — считает замминиста Экономика - Сегодня, 16:04 121

Метки: {keywords}