В Луганске рассказали о рельном положении дел в среднем профессиональном образовании
О системе подготовки в Луганске квалифицированных рабочих и служащих в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, рассказала замминистра образования Ольга Долженко.
В Луганске и регионе среднее профессиональное образование можно получить в 72 образовательных учреждениях, в них сейчас учится 19 410 человек.
Только в 2020 году на обучение было принято 8,9 тысячи учащихся.
Количество выпускников средних профтехучреждений в 2020 году составило-7,2 тысячи.
Преподают в этих учебных заведениях 2583 педагогических работника.
По словам Долженко, 48 учреждений СПО ведут подготовку квалифицированных рабочих и служащих, а 24 — специалистов среднего звена.
«В республике подготовка квалифицированных рабочих осуществляется по 51 профессии с присвоением 93 квалификаций, специалистов среднего звена — по 88 специальностям. Образовательные учреждения среднего профессионального образования удовлетворяют потребности предприятий в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена по 20 отраслевым направлениям», — считает замминиста Экономика - Сегодня, 16:04 121
В Луганске и регионе среднее профессиональное образование можно получить в 72 образовательных учреждениях, в них сейчас учится 19 410 человек.
Только в 2020 году на обучение было принято 8,9 тысячи учащихся.
Количество выпускников средних профтехучреждений в 2020 году составило-7,2 тысячи.
Преподают в этих учебных заведениях 2583 педагогических работника.
По словам Долженко, 48 учреждений СПО ведут подготовку квалифицированных рабочих и служащих, а 24 — специалистов среднего звена.
«В республике подготовка квалифицированных рабочих осуществляется по 51 профессии с присвоением 93 квалификаций, специалистов среднего звена — по 88 специальностям. Образовательные учреждения среднего профессионального образования удовлетворяют потребности предприятий в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена по 20 отраслевым направлениям», — считает замминиста Экономика - Сегодня, 16:04 121
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