ВСУ переносят ротацию в зоне "ООС" из-за участия в учениях НАТО – Народная милиция

ВСУ переносят ротацию формирований в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") из-за участия киевских силовиков в учениях НАТО. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."По данным нашей разведки, факты переноса ротаций на более поздний срок коснутся всех соединений и связано это с привлечением личного состава ВСУ, спланированного на замену в зону "ООС", к различного рода совместным учениям, проходящим в странах НАТО и на территории Украины с участием альянса", - сказал он.Офицер пресс-службы добавил, что "с целью демонстрации красивой картинки западным друзьям начальник генштаба ВСУ генерал (Сергей) Корнийчук отдал распоряжение о временной приостановке убытия на Донбасс подразделений, особенно из состава десантно-штурмовых войск". "По мнению командования "ООС", "показуха", практикующаяся сейчас в ВСУ с подачи генштаба, негативно сказывается на качестве выполнения боевых задач в зоне конфликта", - отметил Филипоненко.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к32*с

02 июня — Луганск