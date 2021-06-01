Комбриг ВСУ присвоил деньги, полагающиеся для отправки бойцов на курсы – Народная милиция

Командир бригады ВСУ в сговоре с начальником финансовой службы присвоил средства, предназначенные для отправки бойцов на курсы механиков-водителей. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Он рассказал, что "с целью восполнения некомплекта механиков-водителей в подразделениях командованием "ООС" (так называемой операции объединенных сил) принято решение об отправке военнослужащих других специальностей на двухнедельные курсы в учебные центры ВСУ".Филипоненко добавил, что в связи с задержками финансирования командировочных расходов личный состав 14-й бригады ВСУ "вынужден убывать на обучение за свой счет"."Как правило, денежные средства на оплату поездок приходят в часть через три-четыре дня после убытия военнослужащих и присваиваются командиром бригады в сговоре с начальником финансовой службы. Таким образом, (комбриг 14-й бригады полковник Сергей) Войченко с января 2021 года присвоил порядка 80 тыс. гривен (около 215 тыс. руб. – примечание ЛИЦ)", - добавил представитель оборонного ведомства Республики.Ранее Филипоненко сообщал, что командир одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения "ООС", потребовал от военнослужащих взятки за представление к награде. Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к16*к29*с

02 июня — Луганск