Объем добычи угля в ЛНР за 4 месяца вырос на 54% – Минэкономразвития

Объем добычи угля в Республике за январь-апрель вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития ЛНР."За 4 месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось производство продукции добывающей промышленности и разработки карьеров: угля каменного – на 54%; гранул, щебня (камня дробленного) крошки и порошка, гальки, гравия – на 51,5%", - говорится в сообщении.Ранее в Министерстве сообщали, что объем добычи угля в Республике в I квартале вырос на 44,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. *к31*с

02 июня — Луганск