Почему ломит кости и кому нужно пить кальций?



Все кости одинаковые?

Нет, есть два основных типа костной ткани: это губчатая и компактная костная ткань. Разные кости состоят из разных типов ткани.

— Например, длинные кости — бедро, голень, предплечье, плечо — снаружи покрыты компактной тканью, внутри у них губчатая костная ткань, — говорит врач-ревматолог, кандидат медицинских наук Анастасия Сарапулова. — Такие кости, как кости таза или позвоночник, состоят в основном из компактной костной ткани, потому что они несут на себе большую нагрузку и вынуждены выдерживать значительный вес.

А у разных людей кости отличаются?

В среднем костная ткань занимает от трех до пяти процентов веса человека, у мужчин кости тяжелее, чем у женщин. Травматолог клиники Алексей Баженов говорит, что всё зависит от конституции человека.

— У гиперстеников обычно кость плотная, широкая, тяжелая, как говорят в народе. Она имеет более толстый кортикальный слой и более устойчива к воздействию механических факторов, — объясняет травматолог. — Если говорить о людях астенического телосложения, то кость у них, конечно, менее прочная. Но если речь не идет о травмах, то любая кость, которая присутствует у здорового человека в организме, совершенно точно способна переносить вес тела человека, которому эта кость принадлежит.

Как на кости влияет возраст?



Плотность костной ткани меняется с возрастом. Можно выделить три основных периода.

Первый, когда плотность костной ткани постепенно увеличивается, — это детство и юность. В этот период клетки, которые отвечают за создание кости, работают интенсивнее, чем клетки, которые разрушают кость.

Второй этап — примерно от 25 лет до 50-60 лет: в этот период количество образующейся костной ткани равно количеству разрушенной костной ткани и имеет место равновесие.

После 50-60 лет (у мужчин чуть позже, чем у женщин) — этап, когда разрушение костной ткани более сильное, по сравнению с ее образованием. В этот момент может развиваться остеопороз, который проявляется повышенной хрупкостью костей.

Почему ломит кости?

Ощущение ломоты костей — это довольно неспецифический признак, который может обозначать большое число симптомов.

— Причин может быть несколько. Следует всегда думать о каких-то заболеваниях, в том числе костной ткани, — объясняет Сарапулова. — Это могут быть опухоли, это может быть боль на фоне каких-то вирусных инфекций, тот же COVID-19 имеет такой симптом, как боль в костях, суставах и мышцах. И наконец, это может быть боль, связанная с переменой погоды.

Травматолог говорит, что костная ткань очень богата рецепторами, сигнализаторами, которые реагируют на окружающее атмосферное давление и могут давать ощущение ломоты в костях. Чаще на перемены атмосферного давления реагируют кости, на которых был перелом. Также ломота в костях может быть от недостатка кальция — когда его мало, снижается плотность костей. А если плотность костной ткани ниже нормы, то, нагружая свои ноги весом тела, человек может испытывать болевые ощущения. Баженов говорит, что в первую очередь пациенты, как правило, жалуются на боли в позвоночнике, в голени и в коленных суставах.

Что делать, если начали болеть кости?



Для начала отправиться к терапевту, чтобы определить предварительные причины боли, получить направление к специалисту. Вероятно, придется исключать остеопороз. Для этого нужно сделать исследование, которое называется денситометрия.

— Это сродни рентгеновскому исследованию — измеряется оптическая плотность кости при помощи специального аппарата денситометра, — говорит Баженов. — Измеряется в одних и тех же точках всегда, традиционно это шейка бедра и первый поясничный позвонок. В зависимости от плотности этих структур определяется степень остеопороза или остеопении, если они есть. Также нужно сдать анализы на кальций и витамин D.

Лечится ли нарушение плотности костей?

Да, но лечение в каждом случае будет индивидуальным. Кому-то достаточно изменить образ жизни, кому-то потребуется прием витаминов и микроэлементов, в некоторых случаях нужна гормональная терапия (обычно пожилым женщинам). Лечение будет зависеть от основного диагноза.

— Если боль связана с перепадами атмосферного давления, то здесь какой-то терапии нет, только укрепление и профилактика заболеваний суставов: ведение здорового образа жизни, контроль веса, правильное питание и выполнение гимнастики, — говорит ревматолог.

Что делать, чтобы сохранить здоровье костей?

Говоря о профилактике проблем со скелетом, люди, как правило, считают, что для нее достаточно иметь в рационе много кальция. Однако это не единственный микроэлемент, который влияет на здоровье костей.

— Кальций в принципе содержится в продуктах, которые мы потребляем: твороге, мясе, молоке, различных других продуктах, — объясняет Баженов. — В общем это не дефицитный микроэлемент, которого не хватает в нашей пище. Вопрос в том, чтобы он усваивался. Он хорошо усваивается при адекватном уровне витамина D в организме. Если витамина D нет, то можно какой угодно кальций есть: хоть в таблетках, хоть в твороге — вряд ли он в достаточном количестве поступит в костную систему.

Кому нужен витамин D?

Травматолог говорит, что он нужен почти всем, особенно в регионах, где мало солнца (под воздействием солнечных лучей организм витамин D сам синтезирует).

— При отсутствии полноценного солнечного света в течение большей части времени года витамин D очень рекомендован к постоянному приему, — говорит доктор. — Лучше в масляной форме в виде капелек. Точную дозировку нужно подбирать в зависимости от возраста пациента и исходного уровня витамина D в организме. Принимать его нужно постоянно. Он помогает кальцию усваиваться и встраиваться в костную ткань. При дефиците витамина D кальций не усваивается, сколько бы мы его ни приняли.

Красота и здоровье - Сегодня, 17:25 60 Боль и ломота в костях — явление максимально неприятное, в том числе и потому, что часто кажется, что бороться с ними невозможно. Но это не так. Сегодня врачи ответят на вопросы о здоровье костей.Все кости одинаковые?Нет, есть два основных типа костной ткани: это губчатая и компактная костная ткань. Разные кости состоят из разных типов ткани.— Например, длинные кости — бедро, голень, предплечье, плечо — снаружи покрыты компактной тканью, внутри у них губчатая костная ткань, — говорит врач-ревматолог, кандидат медицинских наук Анастасия Сарапулова. — Такие кости, как кости таза или позвоночник, состоят в основном из компактной костной ткани, потому что они несут на себе большую нагрузку и вынуждены выдерживать значительный вес.А у разных людей кости отличаются?В среднем костная ткань занимает от трех до пяти процентов веса человека, у мужчин кости тяжелее, чем у женщин. Травматолог клиники Алексей Баженов говорит, что всё зависит от конституции человека.— У гиперстеников обычно кость плотная, широкая, тяжелая, как говорят в народе. Она имеет более толстый кортикальный слой и более устойчива к воздействию механических факторов, — объясняет травматолог. — Если говорить о людях астенического телосложения, то кость у них, конечно, менее прочная. Но если речь не идет о травмах, то любая кость, которая присутствует у здорового человека в организме, совершенно точно способна переносить вес тела человека, которому эта кость принадлежит.Как на кости влияет возраст?Плотность костной ткани меняется с возрастом. Можно выделить три основных периода.Первый, когда плотность костной ткани постепенно увеличивается, — это детство и юность. В этот период клетки, которые отвечают за создание кости, работают интенсивнее, чем клетки, которые разрушают кость.Второй этап — примерно от 25 лет до 50-60 лет: в этот период количество образующейся костной ткани равно количеству разрушенной костной ткани и имеет место равновесие.После 50-60 лет (у мужчин чуть позже, чем у женщин) — этап, когда разрушение костной ткани более сильное, по сравнению с ее образованием. В этот момент может развиваться остеопороз, который проявляется повышенной хрупкостью костей.Почему ломит кости?Ощущение ломоты костей — это довольно неспецифический признак, который может обозначать большое число симптомов.— Причин может быть несколько. Следует всегда думать о каких-то заболеваниях, в том числе костной ткани, — объясняет Сарапулова. — Это могут быть опухоли, это может быть боль на фоне каких-то вирусных инфекций, тот же COVID-19 имеет такой симптом, как боль в костях, суставах и мышцах. И наконец, это может быть боль, связанная с переменой погоды.Травматолог говорит, что костная ткань очень богата рецепторами, сигнализаторами, которые реагируют на окружающее атмосферное давление и могут давать ощущение ломоты в костях. Чаще на перемены атмосферного давления реагируют кости, на которых был перелом. Также ломота в костях может быть от недостатка кальция — когда его мало, снижается плотность костей. А если плотность костной ткани ниже нормы, то, нагружая свои ноги весом тела, человек может испытывать болевые ощущения. Баженов говорит, что в первую очередь пациенты, как правило, жалуются на боли в позвоночнике, в голени и в коленных суставах.Что делать, если начали болеть кости?Для начала отправиться к терапевту, чтобы определить предварительные причины боли, получить направление к специалисту. Вероятно, придется исключать остеопороз. Для этого нужно сделать исследование, которое называется денситометрия.— Это сродни рентгеновскому исследованию — измеряется оптическая плотность кости при помощи специального аппарата денситометра, — говорит Баженов. — Измеряется в одних и тех же точках всегда, традиционно это шейка бедра и первый поясничный позвонок. В зависимости от плотности этих структур определяется степень остеопороза или остеопении, если они есть. Также нужно сдать анализы на кальций и витамин D.Лечится ли нарушение плотности костей?Да, но лечение в каждом случае будет индивидуальным. Кому-то достаточно изменить образ жизни, кому-то потребуется прием витаминов и микроэлементов, в некоторых случаях нужна гормональная терапия (обычно пожилым женщинам). Лечение будет зависеть от основного диагноза.— Если боль связана с перепадами атмосферного давления, то здесь какой-то терапии нет, только укрепление и профилактика заболеваний суставов: ведение здорового образа жизни, контроль веса, правильное питание и выполнение гимнастики, — говорит ревматолог.Что делать, чтобы сохранить здоровье костей?Говоря о профилактике проблем со скелетом, люди, как правило, считают, что для нее достаточно иметь в рационе много кальция. Однако это не единственный микроэлемент, который влияет на здоровье костей.— Кальций в принципе содержится в продуктах, которые мы потребляем: твороге, мясе, молоке, различных других продуктах, — объясняет Баженов. — В общем это не дефицитный микроэлемент, которого не хватает в нашей пище. Вопрос в том, чтобы он усваивался. Он хорошо усваивается при адекватном уровне витамина D в организме. Если витамина D нет, то можно какой угодно кальций есть: хоть в таблетках, хоть в твороге — вряд ли он в достаточном количестве поступит в костную систему.Кому нужен витамин D?Травматолог говорит, что он нужен почти всем, особенно в регионах, где мало солнца (под воздействием солнечных лучей организм витамин D сам синтезирует).— При отсутствии полноценного солнечного света в течение большей части времени года витамин D очень рекомендован к постоянному приему, — говорит доктор. — Лучше в масляной форме в виде капелек. Точную дозировку нужно подбирать в зависимости от возраста пациента и исходного уровня витамина D в организме. Принимать его нужно постоянно. Он помогает кальцию усваиваться и встраиваться в костную ткань. При дефиците витамина D кальций не усваивается, сколько бы мы его ни приняли.Красота и здоровье - Сегодня, 17:25 60

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