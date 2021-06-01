Среди Луганчан может стать на одного бразильца больше

Нападающий «Львова» Шина попал в сферу интересов двух клубов УПЛ. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.Переговоры по трансферу 24-летнего бразильца начала «Заря». Ранее сообщалось, что к бразильцу присматривались несколько итальянских клубов.Отмечается, что футболист также интересен «Колосу».Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 300 000 евро. Контракт 24-летнего футболиста со львовским клубом рассчитан до лета 2023 года.В минувшем сезоне УПЛ Шина провел 14 матчей, забил два гола и дал две голевых передачи. Команда - Сегодня, 20:06 48