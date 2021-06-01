Переселенцы без регистрации теперь могут получить водительское удостоверение
Переселенцам из Донбасса, у которых в паспорте гражданина Украины отсутствуют сведения о зарегистрированном месте жительства, разрешили получать водительское удостоверение и регистрировать и снимать с учета автомобили.
Учитывая то, что сейчас зарегистрировать место проживания на временно оккупированных территориях Украины невозможно, эти изменения позволят получить указанные услуги, просто пользуясь справкой внутренне переселенных лиц, — сообщили в Мининтеграции.
В ведомстве напомнили, что в случае утраты регистрационного документа на транспортное средство или непригодности его для пользования, владелец авто или лицо, пользующееся им, могут выехать с временно оккупированной территории на основании копии регистрационной карточки транспортного средства, подтверждающий госрегистрацию.
Копию регистрационной карточки граждане могут получить в территориальных сервисных центрах МВД.
Эти изменения касаются транспортных средств, относящихся к категориям А1, А, В1.
Новости Украины - Сегодня, 19:56 80
Учитывая то, что сейчас зарегистрировать место проживания на временно оккупированных территориях Украины невозможно, эти изменения позволят получить указанные услуги, просто пользуясь справкой внутренне переселенных лиц, — сообщили в Мининтеграции.
В ведомстве напомнили, что в случае утраты регистрационного документа на транспортное средство или непригодности его для пользования, владелец авто или лицо, пользующееся им, могут выехать с временно оккупированной территории на основании копии регистрационной карточки транспортного средства, подтверждающий госрегистрацию.
Копию регистрационной карточки граждане могут получить в территориальных сервисных центрах МВД.
Эти изменения касаются транспортных средств, относящихся к категориям А1, А, В1.
Новости Украины - Сегодня, 19:56 80
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