Переселенцы без регистрации теперь могут получить водительское удостоверение



Учитывая то, что сейчас зарегистрировать место проживания на временно оккупированных территориях Украины невозможно, эти изменения позволят получить указанные услуги, просто пользуясь справкой внутренне переселенных лиц, — сообщили в Мининтеграции.

В ведомстве напомнили, что в случае утраты регистрационного документа на транспортное средство или непригодности его для пользования, владелец авто или лицо, пользующееся им, могут выехать с временно оккупированной территории на основании копии регистрационной карточки транспортного средства, подтверждающий госрегистрацию.

Копию регистрационной карточки граждане могут получить в территориальных сервисных центрах МВД.

Эти изменения касаются транспортных средств, относящихся к категориям А1, А, В1.

Новости Украины - Сегодня, 19:56 80 Переселенцам из Донбасса, у которых в паспорте гражданина Украины отсутствуют сведения о зарегистрированном месте жительства, разрешили получать водительское удостоверение и регистрировать и снимать с учета автомобили.Учитывая то, что сейчас зарегистрировать место проживания на временно оккупированных территориях Украины невозможно, эти изменения позволят получить указанные услуги, просто пользуясь справкой внутренне переселенных лиц, — сообщили в Мининтеграции.В ведомстве напомнили, что в случае утраты регистрационного документа на транспортное средство или непригодности его для пользования, владелец авто или лицо, пользующееся им, могут выехать с временно оккупированной территории на основании копии регистрационной карточки транспортного средства, подтверждающий госрегистрацию.Копию регистрационной карточки граждане могут получить в территориальных сервисных центрах МВД.Эти изменения касаются транспортных средств, относящихся к категориям А1, А, В1.Новости Украины - Сегодня, 19:56 80

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