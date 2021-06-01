Синоптики прогнозируют днем 3 июня в ЛНР до 19 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в Республике 3 июня будет колебаться от 8 градусов выше нуля ночью до 19 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР."С 21:00 2 июня до 21:00 3 июня на территории Луганской Народной Республики будет облачно, временами дождь, днем местами сильный, местами гроза; ночью и утром слабый туман; ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 14-19 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 10-12 градусов, днем – 17-19 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 9-11 градусов выше нуля ночью и 16-18 градусов тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 11 до 13 градусов тепла ночью и от 17 до 19 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, 4-5 июня пройдет кратковременный дождь с грозой, температура воздуха ночью составит 7-12, днем поднимется до 13-18 градусов тепла. *к16*к3*с

02 июня — Луганск